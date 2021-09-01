 СБУ зафіксувала масову видачу паспортів РФ у ОРДЛО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2021

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Новини

СБУ зафіксувала масову видачу паспортів РФ у ОРДЛО

Перед виборами до Державної Думи РФ у підконтрольних сепаратистам районах Донбасу фіксуються випадки масової видачі російських паспортів, повідомили в СБУ.

Російська паспортизація в ОРДЛО

Служба безпеки України (СБУ) зафіксувала випадки масової видачі паспортів Російської Федерації на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) перед виборами в Державну Думу РФ. Про це йдеться в оприлюдненому в четвер, 9 вересня, повідомленні пресслужби СБУ.

"СБУ зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України. Цей процес так звана влада самопроголошених республік організувала, щоб забезпечити участь українців у вересневих виборах до російської Держдуми. Організатори діють з порушеннями норм міжнародного законодавства і позбавляють "нових" громадян соціальних гарантій. За інформацією СБУ, окупанти розраховують залучити до виборів якомога більше жителів тимчасово окупованих територій. Тому з червня 2021 за прямими вказівками з РФ примусове отримання російського громадянства йде прискореними темпами", - сказано в повідомленні.

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У СБУ переконані, що активна видача паспортів РФ у ОРДЛО проводиться для забезпечення запланованих показників підтримки керівної партії "Єдина Росія". У таких паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу міграційної служби Ростовської області, кажуть у СБУ. Реєстрація в такому документі також не вказується, тому видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від РФ і не роблять їхніх власників повноцінними громадянами РФ, попередили в відомстві.

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Жителів підконтрольних проросійським сепаратистам територій зобов'язують реєструвати на свої персональні дані й електронну пошту. Все це для можливості взяти участь в онлайн-голосуванні, переконані в СБУ.

Як повідомлялося, цьогоріч згідно з рішенням ЦВК РФ буде не один, а три єдиних днів голосування - 17-19 вересня. Протягом цього часу, крім Держдуми, відбудуться вибори глав дев'яти регіонів, а також депутатів законодавчих органів у 39 регіонах РФ.

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