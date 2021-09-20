Вибори в РФ: "Єдина Росія" отримує конституційну більшість у Держдумі

Правляча в РФ партія "Єдина Росія" за результатами виборів отримала понад дві третини місць у новому складі Держдуми, що є конституційною більшістю. Про це в понеділок, 20 вересня, заявила голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) РФ Елла Памфілова.

За результатами підрахунку 98,2 відсотка протоколів, "Єдина Росія" за пропорціною системою здобуває 49,79 відсотка голосів. Правляча партія дещо погіршила свій результат порівняно з 2016 роком, коли здобула понад 54 відсотки. П'ятивідсотковий бар'єр, за даними ЦВК РФ, також долають Комуністична партія Російської Федерації (КПРФ) - 19,04 відсотка голосів, Ліберально-демократична партія Росії (ЛДПР) - 7,48 відсотка, "Справедлива Росія - Патріоти - За правду" - 7,41 відсотка і партія "Нові люди", яка вперше може потрапити в парламент, - 5,36 відсотка.

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Партія пенсіонерів, за тими ж даними, набрала 2,48 відсотка, "Комуністи Росії" - 1,28 відсотка, "Яблуко" - 1,31 відсотка, Російська екологічна партія "Зелені" - 0,91 відсотка, партія "Родіна" - 0,80 відсотка.

Крім того, "Єдина Росія" лідирує в 199 одномандатних округах за підсумками підрахунку понад 98 відсотків бюлетенів. КПРФ здобуває перемогу в дев'яти округах, "Справедлива Росія" - в восьми, ЛДПР - в одному, Партія Росту, "Родіна" і "Громадянська платформа" - також в одному.

У нижню палату російського парламенту, за даними ЦВК, проходять також п'ять самовисуванців.

За словами Памфілової, явкаа на виборах становила 51,68 відсотка, перевищивши таким чином показник 2016 року (47,9 відсотка).

Незалежні спостерігачі заявляють про масштабні порушення

Незалежні спостерігачі і опозиція заявляють про масштабні порушення під час виборчої кампанії і триденного голосування. За даними Загальноросійського громадського руху на захист прав виборців "Голос", який фіксує порушення на виборах, під час голосування 17-19 вересня було виявлено щонайменше 4478 порушень.

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Зокрема, співголова "Голосу" Роман Удот вказав, що кількість електронних голосів, поданих за кандидатів у Москві на виборах до Держдуми РФ, виявилася на 78 тисяч більшою, ніж було видано бюлетенів. КПРФ заявила, що не визнає результати електронного голосування в Москві через їхню фальсифікацію.