 Візит Зеленського до США не був ані успіхом, ані провалом - Клімкін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2021

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Візит Зеленського до США не був ані успіхом, ані провалом - Клімкін

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає візит президента Володимира Зеленського до США не успіхом, але і не провалом.

Павло Клімкін

Павло Клімкін (фото з архіву)

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін дав свою оцінку візиту українського президента Володимира Зеленського до США та його зустрічі з президентом СЩА Джо Байденом. "Я його вважаю нормальним. Я не вважаю його успіхом, не вважаю провалом", - зазначив Клімкін в ексклюзивному інтерв'ю DW, оприлюдненому в п'ятницю, 3 вересня. 

Загалом він охарактеризував візит як "достойний". "Не було пресконференції, але це не катастрофа. В усьому іншому був тет-а-тет, були переговори", - зазначив ексміністр.

На його думку, Зеленський отримав шанс безпосередньо поспілкуватися з Байденом, відчути один одного, гранично відверто поговорити. "Байден знає Україну і "пропетляти" з ним, або, вибачте, "розвести" його ніколи не вдасться", - підкреслив Клімкін.

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Коментуючи можливість отримання Україною гарантій транзиту газу в разі запуску газопроводу "Північний потік-2", ексміністр відповів: "Ми на сьогодні не в грі. Ми на сьогодні не є частиною процесу вироблення рішень стосовно "Північного потоку-2".

На думку Клімкіна, цей газогін становить загрозу тільки енергетичній безпеці, а і безпосередній безпеці України. "Якщо не буде транзиту через територію України, то, що, власне, стримує Росію від подальшої ескалації?", - запитав він.

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели 1 вересня зустріч у Вашингтоні.

 

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