Український дипломат, колишній міністр закордонних справ України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Павло Клімкін".

Павло Клімкін закінчив 1991-го року Московський фізико-технічний інститут. Після закінчення вишу він розпочав наукову кар'єру в Інституті електрозварювання імені Є.О. Патона, але вже 1993-го року перейшов на дипломатичну службу. Клімкін очолював делегацію України на переговорах про підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. З 2012-го до 2014-го року працював послом України в Німеччині. З червня 2014-го до 2019 року очолюв міністерство закордонних справ України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.