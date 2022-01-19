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Павло Клімкін

Український дипломат, колишній міністр закордонних справ України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Павло Клімкін".

Павло Клімкін закінчив 1991-го року Московський фізико-технічний інститут. Після закінчення вишу він розпочав наукову кар'єру в Інституті електрозварювання імені Є.О. Патона, але вже 1993-го року перейшов на дипломатичну службу. Клімкін очолював делегацію України на переговорах про підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. З 2012-го до 2014-го року працював послом України в Німеччині. З червня 2014-го до 2019 року очолюв міністерство закордонних справ України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Клімкін: Путін використає безлад в Україні для дестабілізації

Клімкін: Путін використає безлад в Україні для дестабілізації 19.01.2022

Дипломатичні зусилля заради зниження напруги між Москвою та Києвом тривають. Як оцінює підсумки міжнародних переговорів і загрозу вторгнення колишній очільник МЗС України Павло Клімкін - інтерв'ю DW.
Клімкін про Північний потік-2: Ми поза грою і не є частиною процесу вироблення рішень

Клімкін про "Північний потік-2": Ми поза грою і не є частиною процесу вироблення рішень 04.09.2021

Колишній очільник МЗС України Павло Клімкін в інтерв'ю DW про оцінки результатів візиту Володимира Зеленського до США, перспективи запуску "Північного потоку-2" та вступ України до НАТО.

Павло Клімкін про зустріч Зеленського і Байдена, зброю зі США й ФРН і "Північний потік-2" (03.09.2021) 03.09.2021

Колишній очільник МЗС Павло Клімкін в інтерв'ю DW оцінив результати зустрічі президентів Володимира Зеленського й Джо Байдена, хід реформ в Україні, а також шанси на вступ країни до НАТО та роль Києва в запуску газопроводу "Північний потік-2".

Візит Зеленського до США не був ані успіхом, ані провалом - Клімкін

Візит Зеленського до США не був ані успіхом, ані провалом - Клімкін 03.09.2021

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає візит президента Володимира Зеленського до США не успіхом, але і не провалом.
Зміна влади в США: що варто пам'ятати Україні

Зміна влади в США: що варто пам'ятати Україні 12.11.2020

Що визначатиме подальший успіх відносин Києва з Вашингтоном, - в інтерв'ю DW розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, який раніше неодноразово особисто зустрічався з Джо Байденом.
Лавров: РФ не проти знову обмінятись послами з Україною

Лавров: РФ не проти знову обмінятись послами з Україною 10.02.2020

Сергій Лавров заявив, що Росія не буде проти обміну послами з Україною, якщо цього захоче Володимир Зеленський.
НАБУ зареєструвало провадження щодо Клімкіна і Порошенка

НАБУ зареєструвало провадження щодо Клімкіна і Порошенка 11.09.2019

Провадження зареєстроване за рішенням суду. До суду надійшов позов від неназваного громадянина щодо "зловживань владою" з боку Петра Порошенка і Павла Клімкіна.
Верховна Рада знову відмовилась звільнити Павла Клімкіна

Верховна Рада знову відмовилась звільнити Павла Клімкіна 11.07.2019

Українському парламенту знову не вистачило голосів для того, щоб відправити очільника МЗС Павла Клімкіна у відставку. Він нині перебуває у політичній відпустці.

Клімкін впевнений, що Росія скоро звільнить українських моряків

Клімкін впевнений, що Росія скоро звільнить українських моряків 10.07.2019

Глава МЗС України Павло Клімкін впевнений, що Росія скоро звільнить усіх 24 українських моряків в обмін на політичні преференції.
Коментар: Конфлікт на Донбасі - зашморг для президента Зеленського

Коментар: Конфлікт на Донбасі - "зашморг" для президента Зеленського 05.07.2019

Брак чіткої стратегії повернення окупованого Донбасу під контроль України може позбавити Володимира Зеленського президентського майбутнього, вважає Сергій Руденко.
Павло Клімкін іде у політичну відпустку, а Зеленський ініціює щодо нього дисциплінарне провадження

Павло Клімкін іде у "політичну відпустку", а Зеленський ініціює щодо нього дисциплінарне провадження 01.07.2019

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що іде у відпустку. Водночас президент Зеленський попросив прем'єра відкрити щодо нього дисциплінарне провадження.

Клімкін відповів на закиди Зеленського щодо ноти-відповіді Росії

Клімкін відповів на закиди Зеленського щодо ноти-відповіді Росії 27.06.2019

У МЗС були повноваження без узгодження з президентом направляти відповідь на ноту РФ щодо суду над українськими моряками, наголосив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Звільнення полонених: Зеленський розкритикував Медведчука і Клімкіна

Звільнення полонених: Зеленський розкритикував Медведчука і Клімкіна 27.06.2019

Віктор Медведчук чомусь обмінює полонених лише перед виборами, а МЗС ігнорує главу держави в зовнішній політиці, заявив президент України Володимир Зеленський. Він також звернувся до президента РФ Володимира Путіна.
Україна вперше відкликає посла при Раді Європи

Україна вперше відкликає посла при Раді Європи 25.06.2019

Відкликання посла Дмитра Кулеби для консультацій пов'язане з рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи про повернення російської делегації до ПАРЄ.
Верховна Рада відмовилась звільнити Клімкіна, Полторака та Грицака

Верховна Рада відмовилась звільнити Клімкіна, Полторака та Грицака 06.06.2019

Проекти постанов щодо звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та голови Служби безпеки України Василя Грицака не набрали достатньої кількості голосів депутатів.
Київ просить у дружніх країн підтримки у звільненні українських моряків

Київ просить у дружніх країн підтримки у звільненні українських моряків 02.06.2019

Українське міністерство закордонних справ звернулося до зовнішньополітичних відомств дружніх країн з вимогою тиснути на Росію задля звільнення затриманих моряків, повідомив його очільник Павло Клімкін.
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