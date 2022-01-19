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Український дипломат, колишній міністр закордонних справ України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Павло Клімкін".
Павло Клімкін закінчив 1991-го року Московський фізико-технічний інститут. Після закінчення вишу він розпочав наукову кар'єру в Інституті електрозварювання імені Є.О. Патона, але вже 1993-го року перейшов на дипломатичну службу. Клімкін очолював делегацію України на переговорах про підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. З 2012-го до 2014-го року працював послом України в Німеччині. З червня 2014-го до 2019 року очолюв міністерство закордонних справ України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Колишній очільник МЗС Павло Клімкін в інтерв'ю DW оцінив результати зустрічі президентів Володимира Зеленського й Джо Байдена, хід реформ в Україні, а також шанси на вступ країни до НАТО та роль Києва в запуску газопроводу "Північний потік-2".