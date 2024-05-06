В Росії оголосили у розшук Арсена Авакова

РФ оголосила у розшук колишнього главу МВС України Арсена Авакова. Також у базі МВС РФ містяться дані про розшук ек-очільника МЗС Павла Клімкіна, екссекретаря РНБО Олексія Данілова та ексспікера ВРУ Володимира Гройсмана.

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, випливає із бази даних відомства станом на понеділок, 6 травня. У картці йдеться про те, що МВС розшукує Авакова Арсена Борисовича, вірменина за національністю, який народився в Баку 2 січня 1964 року. Водночас, в базі не уточнюється, за якою саме статтею Кримінального кодексу РФ розшукується Аваков, якого раніше Росфінмоніторинг вніс до списку "терористів" та "екстремістів".

Також раніше Слідчий комітет (СК) Росії порушив проти Авакова кримінальну справу щодо перешкоджання голосуванню громадян на виборах президента Росії у 2018 році. За версією російського слідства, Аваков нібито вступив у змову з групою осіб та доручив співробітникам міністерства не допускати росіян на виборчі дільниці у російських дипустановах у Києві, Львові, Одесі та Харкові.

Арсен Аваков очолював МВС України у 2014-2021 роках за президентства Петра Порошенка (2014-2019) та Володимира Зеленського. У 2012-2014 роках він був депутатом Верховної Ради, а з 2005 по 2010 рік очолював Харківську обласну державну адміністрацію.

Кого ще розшукують у РФ

У розшук за неназваною статтею КК у РФ також оголосили колишнього міністра інформаційної політики України Юрія Стеця, який обіймав цю посаду у 2014-2019 роках. Він фігурував у переліку осіб, яких СК РФ раніше звинуватив "у зв'язку з обстрілами та іншими імовірними злочинами" на окупованій Росією території Донбасу.

За минулий тиждень російське МВС оголосило у розшук цілу низку представників вищого керівництва України та тих, хто керував країною раніше. У базу відомства потрапили чинний глава держави Володимир Зеленський, його попередник Петро Порошенко, колишній очільник українського МЗС Павло Клімкін, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов та колишній спікер Верховної Ради України Володимир Гройсман.

Раніше в МЗС України заявивли, що повідомлення про оголошення у розшук Зеленського "є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди". У відомстві додали, що в РФ "не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги".

"Принагідно нагадуємо, що на відміну від нікчемних російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу", - зазначили у міністерстві.