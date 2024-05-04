У Росії оголосили у розшук Зеленського і Порошенка

Володимир Зеленський і Петро Порошенко внесені до бази розшуку російського МВС, але з яких саме причин - невідомо.

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук чинного президента України Володимира Зеленськогоі його попередника на цій посадіПетра Порошенка, повідомляють російські ЗМІ у суботу, 4 травня.

Інформація про розшук розміщена на сайті МВС РФ, втім, не відомо, коли саме. У відповідних картках є лише світлини Зеленського і Порошенка, інформація про дати і місця народження, а також вказано, що кожен із них "розшукується за статтею" Кримінального кодексу.

Про які саме статті йдеться та в рамках яких кримінальних справ - у російському МВС не уточнюють.

Росія "розшукує" низку закордонних посадовців

Володимир Зеленський і Петро Порошенко - не перші закордонні посадовці і політики, які опинилися у базі розшуку МВС РФ. Так, у лютому журналісти виявили у цій базі прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас, міністрів з Литви і Латвії, а також десятки інших європейських політиків, зокрема із країн Балтії і Польщі.

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У грудні 2023 року в базу російського МВС потрапив начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов. В жодному з цих випадків інформацію про конкретні статті і звинувачення російські правоохоронці не оприлюднювали.

У березні 2024 року московський суд заочно заарештував голову Служби безпеки України Василя Малюка, якого в РФ звинувачують за статтею "теракт". Тоді також стверджувалося, що голова СБУ оголошений у федеральний розшук в РФ та "міждержавний розшук".