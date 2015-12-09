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Юрій Стець

Тема

Юрій Стець - колишній міністр інформаційної політики України.

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Докладно

Бої під Іловайськом у серпні 2014 року

Іловайський котел: 5 років після трагедії (відео)

Іловайський котел: 5 років після трагедії (відео)

Іловайському котлу вже 5 років. Родичі загиблих досі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій.
Політика30 серпня 2019 р.
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5 років Іловайську: що не зробила стара влада, те зробить нова? (30.08.2019)

5 років Іловайську: що не зробила стара влада, те зробить нова? (30.08.2019)

Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?
Політика30 серпня 2019 р.04:55 хв.
Юрій Стець причиною відставки називає проблеми зі здоров'ям

Міністр інформполітики України подав у відставку

Міністр інформполітики України подав у відставку

Стець подав у відставку через погіршення стану здоров'я.
Політика31 травня 2017 р.
Члени оновленого Кабміну у Верховній Раді, 14 квітня

Верховна Рада затвердила склад нового уряду

Верховна Рада затвердила склад нового уряду

У новому Кабміні зберегли свої посади шість міністрів з попереднього уряду.
14 квітня 2016 р.
Будівля уряду в Києві (архівне фото)

Четверо міністрів відкликали заяви про відставку

Четверо міністрів відкликали заяви про відставку

Айварас Абромавичус не має наміру відкликати заяву про відставку.
4 лютого 2016 р.
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Мінінформполітики - міністерство без стратегії?

Мінінформполітики - міністерство без стратегії?

Запуск каналу іномовлення, відновлення мовлення українських каналів в Донецькій та Луганській областях. Цими та іншими досягненнями Юрій Стець підсумовує свою річну роботу на чолі Міністерства інформаційної політики. Та чи помітили в суспільстві роботу міністерства?
Політика9 грудня 2015 р.02:17 хв.
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