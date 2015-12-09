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Юрій Стець
Тема
Юрій Стець - колишній міністр інформаційної політики України.
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Докладно
Іловайський котел: 5 років після трагедії (відео)
Іловайський котел: 5 років після трагедії (відео)
Іловайському котлу вже 5 років. Родичі загиблих досі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій.
Політика
30.08.2019
30 серпня 2019 р.
5 років Іловайську: що не зробила стара влада, те зробить нова? (30.08.2019)
5 років Іловайську: що не зробила стара влада, те зробить нова? (30.08.2019)
Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?
Політика
30.08.2019
30 серпня 2019 р.
04:55 хв.
Міністр інформполітики України подав у відставку
Міністр інформполітики України подав у відставку
Стець подав у відставку через погіршення стану здоров'я.
Політика
31.05.2017
31 травня 2017 р.
Верховна Рада затвердила склад нового уряду
Верховна Рада затвердила склад нового уряду
У новому Кабміні зберегли свої посади шість міністрів з попереднього уряду.
14.04.2016
14 квітня 2016 р.
Четверо міністрів відкликали заяви про відставку
Четверо міністрів відкликали заяви про відставку
Айварас Абромавичус не має наміру відкликати заяву про відставку.
04.02.2016
4 лютого 2016 р.
Мінінформполітики - міністерство без стратегії?
Мінінформполітики - міністерство без стратегії?
Запуск каналу іномовлення, відновлення мовлення українських каналів в Донецькій та Луганській областях. Цими та іншими досягненнями Юрій Стець підсумовує свою річну роботу на чолі Міністерства інформаційної політики. Та чи помітили в суспільстві роботу міністерства?
Політика
09.12.2015
9 грудня 2015 р.
02:17 хв.
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