Київ про "розшук" Зеленського в РФ: "Відчай пропаганди"

В Україні повідомлення про "розшук" Володимира Зеленського МВС РФ вважають "приводом для привернення уваги". Натомість в українському МЗС нагадали, що Володимира Путіна розшукують за ордером МКС.

Повідомлення про оголошення міністерством внутрішніх справ Росії у розшук президента України Володимира Зеленського "є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди", заявили в українському міністерстві закордонних справ у суботу, 4 травня.

В МЗС додали, що в РФ "не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги".

"Принагідно нагадуємо, що на відміну від нікчемних російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу", - зазначили у міністерстві.

Своєю чергою речник президента України Сергій Нікіфоров в коментарі "РБК-Україна" порадив російському МВС "спочатку пошукати совість та здоровий глузд".

Росія "розшукує" низку українських посадовців

У суботу російські ЗМІ повідомили, що на сайті МВС РФ з'явилася інформація про розшук Володимира Зеленського, його попередника на посаді президента Петра Порошенка, командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка, а також колишнього виконувача обов'язків міністра оборони, начальника Національного університету оборони Михайла Коваля.

У відповідних картках є лише світлини колишніх і чинних посадовців, інформація про дати і місця народження, а також вказано, що кожен із них "розшукується за статтею" Кримінального кодексу.

Про які саме статті йдеться та в рамках яких кримінальних справ - у російському МВС не уточнюють.

Раніше в РФ заявляли про "розшук" начальника головного управління розвідки міноборони України Кирила Буданова, а також голови Служби безпеки України Василя Малюка.