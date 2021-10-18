Росія закриває своє представництво при НАТО і бюро НАТО в Москві

Російська Федерація з листопада призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в понеділок, 18 жовтня. До того ж, Москва відкличе акредитацію співробітників воєнної місії зв'язку НАТО і закриє інформаційне бюро НАТО в Москві, яке працювало при посольстві Бельгії в Росії. За словами Лаврова, комунікація представників НАТО і Росії має тепер відбуватися через її посольство в Бельгії.

Таким чином Росія відповіла на рішення Альянсу вислати вісьмох членів російської місії. У НАТО закидають росіянам роботу на російську розвідку.

Сергій Лавров повідомив, що постпредставництво Росії при НАТО призупинить свою роботу з листопада

Водночас в Альянсі повідомили, що взяли до уваги заяву Лаврова, але поки що не отримали офіційного повідомлення з Росії.

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НАТО закидає Росії зловмисну діяльність

На початку жовтня у НАТО вирішили вислати вісьмох членів російської місії при Альянсі. Там заявили, що вислані співробітники насправді були таємними офіцерами розвідки РФ. Також Альянс ухвалив рішення про скорочення місії Росії з 20 осіб до 10.

Як пояснив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг, це рішення продиктоване необхідністю реагувати на "зловмисну діяльність" РФ.

"Ми помітили збільшення російської зловмисної діяльності протягом останнього часу. Тому нам необхідно бути пильними. Звичайно, ми мусимо реагувати, коли ми бачимо, що члени російської делегації при НАТО ведуть діяльність, яка не відповідає їхній акредитації. Тому акредитацію анульовано", - пояснив він.

Столтенберг визнав, що "відносини між НАТО і Росією перебувають на найнижчій точці з моменту закінчення "холодної війни". Водночас він запевнив, що Альянс готовий до діалогу, в тому числі до скликання засідання ради НАТО-Росія. Столтенберг повідомив, що Альянс неодноразово запрошував РФ до проведення такого засідання, однак так і не отримав позитивної відповіді.

Раніше НАТО вже скорочувала місію РФ. Після отруєння у 2018 році колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки у Великобританії нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок" Альянс вислав сімох на той момент чинних та відмовив у акредитації трьом новим представникам країни при НАТО.