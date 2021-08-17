 НАТО закликає Україну втілити реформи, необхідні для вступу в Альянс | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2021

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НАТО закликає Україну втілити реформи, необхідні для вступу в Альянс

Київ має втілювати реформи, необхідні для вступу в НАТО, заявив заступник генсекретаря Альянсу Мірча Джоане. Він також назвав "Кримську платформу" видом тиску на Росію, який треба продовжувати.

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане

НАТО закликає Київ продовжувати втілювати внутрішні реформи, які необхідні для ухвалення подальших рішень на шляху вступу України до НАТО, та продовжувати співпрацю з Альянсом на якнайбільшій кількості фронтів. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в інтерв'ю інформагенції "Інтерфакс-Україна", оприлюдненому в четвер, 26 серпня.

"Рішення про вступ України та Грузії в НАТО є. Це було підтверджено на найвищому політичному рівні в Альянсі. Я закликаю наших українських друзів дотримуватися курсу та продовжувати готуватися через внутрішні реформи, які все ще потрібні для ухвалення подальших рішень", - наголосив представник Північноатлантичного альянсу.

Він також заявив, що вважає політику "відкритих дверей" однією з найуспішніших в історії НАТО. "Я гадаю, що найважливіше політичне підтвердження політики "відкритих дверей", а також перспективи приєднання України та Грузії в НАТО, було зроблено лідерами НАТО на саміті в Брюсселі лише декілька місяців тому, - додав Джоане.

Оцінка "Кримської платформи"

Також представник Північноатлантичного альянсу заявив, що "Кримська платформа" є дуже важливою ініціативою України і отримала дуже позитивний відгук з боку міжнародного співтовариства та євроатлантичної спільноти. "Цей вид постійної уваги та тиску на Росію - це те, що потрібно продовжувати. Ми всі зацікавлені у тому, щоб пересвідчитися, що ця дуже агресивна позиція Росії продовжує залишатися справжньою "червоною лінією" для політичного Заходу. Це те, що ми ніколи не можемо прийняти - агресивні територіальні зміни в Європі - і саме тому для України ми всі справжні друзі на довгострокову перспективу", - сказав Джоане.

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Водночас заступник генсека НАТО висловив сподівання на те, що ця ініціатива також принесе структурований механізм на політичному, практичному та експертному рівнях.

Нагадаємо, під час установчого саміту "Кримської платформи", який пройшов 23 серпня у Києві, Мірча Джоане заявив, що Україна та Грузія стануть членами Північноатлантичного альянсу.

Зараз Україна має особливий статус співпраці з НАТО - партнер із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP). Мета цієї програми - посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами НАТО. До конкретних переваг належать регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тісніша співпраця у часи криз. Статус EOP, окрім України, мають лише п'ять країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія та Йорданія.

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