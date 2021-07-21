Зеленський підписав указ про поглиблення інтеграції України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 23 липня, підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 4 червня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору".

"Підготовка України до набуття членства в НАТО є надважливим державним завданням", - ідеться в рішенні РНБО. Зазначається, що Україна розглядатиметься реальним кандидатом на членство в НАТО у разі досягнення серйозного прогресу в усіх сферах життєдіяльності держави.

Сектор безпеки переводитимуть на стандарти НАТО

Згідно з указом, уряд України має опрацювати у тримісячний строк питання щодо формування національної системи переходу секторів безпеки і оборони на стандарти НАТО з метою прискорення набуття Україною повноправного членства в Альянсі. Також передбачається створення окремих структурних підрозділів з питань євроатлантичної інтеграції України.

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У шестимісячний термін планують розробити програми підвищення кваліфікації держслужбовців, які відповідатимуть за інтеграційні процеси. Пропонується також забезпечити ухвалення нормативно-правових актів, необхідних для використання нової системи оборонних закупівель.

МЗС та міноборони спільно з іншими відомствами мають погодити у тримісячний строк з НАТО питання розвитку практичної співпраці з Україною як "партнером Альянсу з розширеними можливостями". Ідеться, зокрема, про забезпечення участі українських збройних сил, інших сил безпеки та оборони України в операціях, тренуваннях і навчаннях НАТО, а також про активізацію діалогу розвідувальних органів України з відповідними органами НАТО та членів Альянсу.

Також у рішенні РНБО, введеному в дію указом Зеленського, передбачається налагодження роботи українських спеціалістів на додаткових посадах у штаб-квартирі НАТО, командних структурах та агенціях Альянсу.

Українська влада також повинна забезпечити участь Києва в заходах Альянсу з кібербезпеки, протидії дезінформації та міжнародному тероризму.

Зараз Україна має особливий статус співпраці з НАТО - партнер із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP). Мета цієї програми - посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами НАТО. До конкретних переваг належать регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тісніша співпраця у часи криз. Статус EOP, окрім України, мають лише п'ять країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія та Йорданія.