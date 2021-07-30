 Дмитро Кулеба пояснив, яку користь ЄС та НАТО матимуть від України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2021

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Дмитро Кулеба пояснив, яку користь ЄС та НАТО матимуть від України

Збройні сили України, на відміну від держав НАТО, мають бойовий досвід протистояння російській армії, тож Київ може принести значну користь у питаннях регіональної безпеки, вважає очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

НАТО та Євросоюз матимуть значну користь від України у питаннях регіональної безпеки. Про це йдеться в авторській статті міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для видання Foreign Affairs, оприлюдненій у понеділок, 2 серпня.

"Збройні Сили нашої держави мають неоціненний бойовий досвід протистояння російській армії з часу вторгнення РФ у 2014 році. Жодна з нинішніх держав-членів НАТО не має такого досвіду та знань, які він надає", - пише Кулеба.

Він також наголосив, що й у питаннях кібербезпеки та протидії дезінформації, небагато країн можуть конкурувати зі здатністю України розпізнавати та протистояти тактикам Росії.

Міністр також зазначив, що Україна життєво важлива для забезпечення енергетичної незалежності Європи. "Ми плануємо і надалі відігравати таку роль, попри спроби Росії обійти українську газотранспортну систему такими проєктами, як "Північний потік-2". Україна має переваги, зокрема унікальну газотранспортну інфраструктуру, включно з третіми за обсягом у світі підземними сховищами газу та майже 23-ма тисячами кілометрів газогонів", - пише Кулеба.

Окрім того, враховуючи потенціал України у виробництві водню із застосуванням сонячної і вітрової енергії, вона має всі шанси зробити суттєвий внесок у "зелений перехід" Європи, зазначив він.

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