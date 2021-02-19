 Багато країн Європи потребують захисту від Росії - Ішинґер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Багато країн Європи потребують захисту від Росії - Ішинґер

Глава Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що санкції проти РФ є необхідними, аби змінити розрахунки Кремля, але вони мають поєднуватися з готовністю до діалогу.

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольґанґ Ішинґер

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольґанґ Ішинґер

За словами глави Мюнхенської конференції з безпеки, німецького дипломата Вольґанґа Ішинґера (Wolfgang Ischinger), європейська політика потребує заходів примусу на кшталт санкцій, аби змінити "російські розрахунки". Про це колишній посол Німеччини у США заявив у оприлюдненому в суботу, 1 квітня, інтерв'ю газеті Passauer Neuen Presse.

Водночас, за його словами, обмежувальні заходи завжди мають поєднуватися із готовністю до діалогу. При цьому, каже Ішинґер, європейські країни постають перед дилемою, адже "стійка архітектура безпеки Європи" можлива лише у співпраці з Росією, але багато країн Європи водночас потребують захисту від РФ. Тому відповідальність за покращення ситуації, на його думку, лежить на плечах Кремля.

Читайте також: Глава Мюнхенської конференції Ішинґер опинився в списках "Миротворця"

ЄС має вивчити "мову сили"

При цьому глава Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що Європейський Союз має засвоїти "мову сили" та довести свою спроможність брати участь у світовій політиці, якщо Брюссель хоче перебувати на рівних із США та Китаєм. Для цього, зокрема, Ішинґер радить ЄС позбутися принципу одностайності при ухваленні рішень, аби мати змогу подолати блокування з боку окремих держав  та отримати більший простір для маневру у питаннях зовнішньої політики та безпеки.

Німеччина, за його словами, могла б при цьому повністю відмовитися від застосування вето з власного боку, аби продемонструвати приклад іншим країнам Європейського Союзу. "Це було б сильним сигналом німецької готовності так перелаштувати ЄС, аби той міг реагувати на мінливе становище у світі та численні виклики із необхідною рішучістю та швидкістю", - зазначив Ішинґер.

У питанні Китаю - "пліч-о-пліч" із США

Також у питанні політики щодо Китаю дипломат радить зберігати тісний союз зі Сполученими Штатами. За його словами "чітка позиція" щодо порушень прав людини може бути дієвою, якщо трансатлантичні партнери "говоритимуть одним голосом".

Водночас Ішинґер назвав зростання напруженості між "великими державами" загрозою для мирного міжнародного співробітництва.

Дивитись відео 25:55

Хто в Німеччині хоче, щоб "Північний потік-2" добудували - "Європа у фокусі" (15.02.2021)

Також за темою

Joe Biden | damaliger Vizepräsident | Münchener Sicherheitskonferenz 2013

Мюнхенська конференція з безпеки: вперше за участі чинного президента США 19.02.2021

Президентство Трампа у США завдало удару трансатлантичним відносинам. На Мюнхенській конференції з безпеки, що починається 19 лютого, новий президент Байден, а також Меркель і Макрон хочуть їх реанімувати.

TV-Talkshow Anne Will | Ben Hodges

Ексгенерал США: Ескалація насильства між РФ і Україною назріває* 22.04.2021

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю DW називає накопичення російських військ на кордоні з Україною "чимось більшим, ніж просто навчання".

Deutschland Grünen-Vorstand macht Vorschlag für Kanzlerkandidatur

Анналена Бербок закликає посилити тиск на Росію 24.04.2021

На тлі нинішньої напруженості між Росією та Україною на Росію потрібно посилити тиск, у тому числі й позбавивши підтримки газопровід "Північний потік-2", вважає Анналена Бербок.

Реклама

Докладно

Християнське котеджне містечко Пристань під Варшавою

За парканом і з однодумцями: новий тренд поселень у Польщі

Поляки стали охочіше оселятися в котеджних містечках для вірян і однодумців. Чому - в репортажі DW.  

Український енергоринок - джерело збагачення для низки олігархів

Енергетика та олігархи (відео)

Попри рокіровки в уряді енергоринок України працює передусім на прибутки українських олігархів. Хто чим володіє?  