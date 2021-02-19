Багато країн Європи потребують захисту від Росії - Ішинґер

За словами глави Мюнхенської конференції з безпеки, німецького дипломата Вольґанґа Ішинґера (Wolfgang Ischinger), європейська політика потребує заходів примусу на кшталт санкцій, аби змінити "російські розрахунки". Про це колишній посол Німеччини у США заявив у оприлюдненому в суботу, 1 квітня, інтерв'ю газеті Passauer Neuen Presse.

Водночас, за його словами, обмежувальні заходи завжди мають поєднуватися із готовністю до діалогу. При цьому, каже Ішинґер, європейські країни постають перед дилемою, адже "стійка архітектура безпеки Європи" можлива лише у співпраці з Росією, але багато країн Європи водночас потребують захисту від РФ. Тому відповідальність за покращення ситуації, на його думку, лежить на плечах Кремля.

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ЄС має вивчити "мову сили"

При цьому глава Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що Європейський Союз має засвоїти "мову сили" та довести свою спроможність брати участь у світовій політиці, якщо Брюссель хоче перебувати на рівних із США та Китаєм. Для цього, зокрема, Ішинґер радить ЄС позбутися принципу одностайності при ухваленні рішень, аби мати змогу подолати блокування з боку окремих держав та отримати більший простір для маневру у питаннях зовнішньої політики та безпеки.

Німеччина, за його словами, могла б при цьому повністю відмовитися від застосування вето з власного боку, аби продемонструвати приклад іншим країнам Європейського Союзу. "Це було б сильним сигналом німецької готовності так перелаштувати ЄС, аби той міг реагувати на мінливе становище у світі та численні виклики із необхідною рішучістю та швидкістю", - зазначив Ішинґер.

У питанні Китаю - "пліч-о-пліч" із США

Також у питанні політики щодо Китаю дипломат радить зберігати тісний союз зі Сполученими Штатами. За його словами "чітка позиція" щодо порушень прав людини може бути дієвою, якщо трансатлантичні партнери "говоритимуть одним голосом".

Водночас Ішинґер назвав зростання напруженості між "великими державами" загрозою для мирного міжнародного співробітництва.