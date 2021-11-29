Різких змін щодо "Північного потоку-2" не буде - посолка ФРН в Україні

Росія хоче, щоб про неї думали в ЄС і в Україні, заявила посолка ФРН в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) у відповідь на запитання, чи має вона побоювання щодо широкомасштабного наступу РФ на Україну.

"Було дуже багато думок, що Росія може посилити агресію. Ми мали такі побоювання і в квітні, проте нічого не сталося. Чи є у Росії такі наміри, я теж не можу вам сказати. Але українські війська сьогодні набагато сильніші, ніж у 2014 році. Росія зазнала би величезних втрат. Те, чого Росія завжди хоче - це щоб ми, наші співгромадяни, українці дуже багато про них думали, витрачали енергію, час, нерви, питаючи себе про те, чи станеться щось", - пояснила Фельдгузен в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна", опублікованому у понеділок, 29 листопада.

Щодо продовження дії "нормандського формату" задля врегулювання на Донбасі Фельдгузен запевнила, що "ці перемовини треба продовжити". "У будь-якому випадку не зовсім зупинити, щоб мати платформу, коли настане час і коли буде політична воля і в Росії (для продовження переговорів. - Ред.)", - сказала посолка і наголосила, що "Росія завжди була стороною конфлікту", а "Німеччина стоїть пліч-о-пліч з Україною, і ми завжди будемо підтримувати Україну в цих переговорах, у цій ситуації".

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"Різких змін щодо "Північного потоку-2" не буде

Що стосується газогону "Північний потік-2", то в контексті появи незабаром нового уряду в Німеччині та ймовірного призначення міністеркою закордонних справ представниці німецьких Зелених, Фельдгузен зазначила, що "різких змін не буде". "Ви знаєте позицію Зелених, особливо щодо "Північного потоку-2" та Росії. Це не значить, що щось різко зміниться, тому що вони все-таки з членами команди та не можуть самостійно все вирішувати. Але я впевнена, що вони мають ідеї, які вони хочуть втілювати. Зараз будуть такі процеси, і Україна про це буде знати", - пояснила посолка ФРН в Україні.

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Водночас Фельдгузен наголосила, що призупинення в Німеччині сертифікації газогону означає, що рішення ухвалюватиметься винятково з точки зору дії закону. "У Федеральному агентстві з мереж (BundesNetzAgentur, BNetzA) працюють бюрократи, і якщо немає умов для сертифікації, тоді її і не буде. Росія знає про це. Те, що ми маємо проблему з постачанням енергії зараз - це інший виклик, ми над цим усі працюємо, не тільки Німеччина, але й інші країни. Але я думаю, що той факт, що BNetzA зупинило сертифікацію, не має зв'язку з цією кризою", - зазначила Фельдгузен.

Нагадаємо, у листопаді німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газогону "Північний потік-2". Відновиться він тоді, коли німецькій дочірній компанії будуть передані основні активи і кадрові ресурси оператора газогону Nord Stream-2 AG, який є дочірньою компанією російського газового монополіста "Газпром" і базується в швейцарському місті Цуг. Тоді регулятор зможе перевірити новонаведені документи.