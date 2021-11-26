Німецькі Зелені домовилися про розподіл посад у новому уряді

Німецькі Зелені досягли угоди у боротьбі за розподіл портфелів у новому уряді. Федеральне правління партії "Союз 90/Зелені" бачить її співголову Роберта Габека (Robert Habeck) у ролі глави нового міністерства у справах економіки та захисту клімату, а також віцеканцлера, повідомив виконавчий секретар Міхаель Кельнер (Michael Kellner) увечері четверга, 25 листопада. Ще одна лідерка Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock) має очолити міністерство закордонних справ.

Читайте також: Євроінтеграція, Крим і газ: нова німецька коаліція і "українське питання"

Міністром продовольства та сільського господарства Німеччини має стати колишній співголова партії Джем Ездемір (Cem Özdemir). За словами Кельнера, за його кандидатуру одноголосно проголосували усі члени федерального правління.

Міністеркою у справах сім'ї, літніх громадян, жінок і молоді стане Анне Шпігель (Anne Spiegel), яка поки що обіймає посаду міністра у справах захисту клімату федеральної землі Рейнланд-Пфальц. Портфель міністра з питань охорони навколишнього середовища, захисту природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів переходить до Штеффі Лемке (Steffi Lemke), яка з 2002 по 2013 роки обіймала посаду федерального виконавчого секретаря Зелених.

Читайте також: Новий уряд Німеччини: хто туди увійде і чого від нього чекати

А віцеголова Бундестагу Клаудіа Рот (Claudia Roth) стане статсміністеркою з питань культури та ЗМІ. При цьому співголова фракції Зелених у бундестазі Катрін Ґерінґ-Екардт (Katrin Göring-Eckardt) не отримає місце у новому федеральному уряді.

Маас привітав Бербок як майбутнього главу МЗС ФРН

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) привітав співголову Зелених з тим, що вона стане наступною головою МЗС Німеччини.

"Сердечні привітання, люба Анналено Бербок! У твоїй особі МЗС вперше очолюватиме жінка. За 151 рік з моменту створення посади саме час для цього! Представляти Німеччину в світі - честь і виклик одночасно", - написав Маас у Twitter.

Напередодні в Берліні було представлено коаліційну угоду між Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН), Зеленими та Вільною демократичною партією (ВДП). Майбутній уряд ФРН називають "світлофором" за кольорами трьох політичних сил, що його формують. Канцлером стане кандидат від СДПН, міністр фінансів в попередньому уряді Олаф Шольц (Olaf Scholz).