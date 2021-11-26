 Німецькі Зелені домовилися про розподіл посад у новому уряді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2021

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Новини

Німецькі Зелені домовилися про розподіл посад у новому уряді

Ціла низка міністерських посад у новому німецькому уряді дістанеться жінкам. Співголова Зелених Анналена Бербок стане першою жінкою на чолі міністерства закордонних справ Німеччини.

Анналена Бербок та Роберт Габек

Очільники німецьких Зелених Анналена Бербок та Роберт Габек

Німецькі Зелені досягли угоди у боротьбі за розподіл портфелів у новому уряді. Федеральне правління партії "Союз 90/Зелені" бачить її співголову Роберта Габека (Robert Habeck) у ролі глави нового міністерства у справах економіки та захисту клімату, а також віцеканцлера, повідомив виконавчий секретар Міхаель Кельнер (Michael Kellner) увечері четверга, 25 листопада. Ще одна лідерка Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock) має очолити міністерство закордонних справ.

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Міністром продовольства та сільського господарства Німеччини має стати колишній співголова партії Джем Ездемір (Cem Özdemir). За словами Кельнера, за його кандидатуру одноголосно проголосували усі члени федерального правління.

Міністеркою у справах сім'ї, літніх громадян, жінок і молоді стане Анне Шпігель (Anne Spiegel), яка поки що обіймає посаду міністра у справах захисту клімату федеральної землі Рейнланд-Пфальц. Портфель міністра з питань охорони навколишнього середовища, захисту природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів переходить до Штеффі Лемке (Steffi Lemke), яка з 2002 по 2013 роки обіймала посаду федерального виконавчого секретаря Зелених.

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А віцеголова Бундестагу Клаудіа Рот (Claudia Roth) стане статсміністеркою з питань культури та ЗМІ. При цьому співголова фракції Зелених у бундестазі Катрін Ґерінґ-Екардт (Katrin Göring-Eckardt) не отримає місце у новому федеральному уряді.

Маас привітав Бербок як майбутнього главу МЗС ФРН

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) привітав співголову Зелених з тим, що вона стане наступною головою МЗС Німеччини.

"Сердечні привітання, люба Анналено Бербок! У твоїй особі МЗС вперше очолюватиме жінка. За 151 рік з моменту створення посади саме час для цього! Представляти Німеччину в світі - честь і виклик одночасно", - написав Маас у Twitter.

Напередодні в Берліні було представлено коаліційну угоду між Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН), Зеленими та Вільною демократичною партією (ВДП). Майбутній уряд ФРН називають "світлофором" за кольорами трьох політичних сил, що його формують. Канцлером стане кандидат від СДПН, міністр фінансів в попередньому уряді Олаф Шольц (Olaf Scholz).

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Докладно

Лідери партій нової урядової коаліції: Крістіан Лінднер (ВДП), Олаф Шольц (СДПН), Анналена Бербок і Роберт Габек (Зелені)

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