Влада Казахстану розпочала антитерористичну операцію ще в одній області

Силові структури Казахстану у четвер, 6 січня розпочали антитерористичну операцію в Кизилординській області, що на півдні країни, повідомив державний телеканал "Хабар-24" з посиланням на очільницю обласної адміністрації Гульшару Абдикалікову.

За повідомленням телеканалу, через протести в обласному центрі - місті Кизилорда - постраждали кілька адміністративних будівель: місцевого суду, акимату (місцевої адміністрації), а також офіс регіонального осередку правлячої партії Nur Otan. Під час заворушень в області поранено 168 громадян, 77 з них у лікарні. В області встановлено максимальний рівень терористичної загрози.

Більша частина четвертої за площею області країни вкрита пустелею, населення становить трохи більше 810 тисяч людей. У центрі регіону знаходиться місто Байконур - яке формально не входить до її складу, а перебуває в оренді у Росії разом з однойменним космодромом. Обидва у останні дні знаходяться під посиленою охороною, передає "Інтерфакс"

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Нур-Султан оточений блокпостами

Надзвичайний стан у всьому Казахстані триває з 5 січня. Столицю республіки, місто Нур-Султан, у четвер ввечері силовики оточили шістьма блокпостами, повідомляє "Хабар-24" з посиланням на місцеву поліцію. В'їзд та виїзд зі столиці заборонений з 23:00 до сьомої години ранку за винятком транспорту, залученого до життєзабезпечення міста.

У найбільшому місті країни Алмати теж продовжується антитерористична операція - під вечір правоохоронці звільнили колишню президентську резиденцію, взяли під контроль усі адміністративні будівлі та прогнали протестувальників з центральної площі Революції.

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Контингент ОДКБ має право застосовувати зброю

Дивитись відео 02:02 Російські військові у Казахстані (06.01.2022)

Пізно ввечері 6 січня стало відомо, що до Казахстану прибула рота білоруських десантників з контингенту Організації договору колективної безпеки (ОДКБ). Зранку в країні вже розмістилися військові РФ. Надіслати своїх солдатів до Казахстану пообіцяли також Вірменія, Таджикистан та Киргизстан.

Термін їхнього перебування в країні залежатиме від ситуації та рішення керівництва Казахстану, заявив генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась. Він підкреслив, що ці військовослужбовці мають право застосовувати зброю "у разі нападу озброєних банд".

Генпрокуратура Казахстану розслідує тероризм

МВС Казахстану повідомляє: за час протестів затримано 2 298 людей. Генеральна прокуратура відкрила кримінальні справи через "організацію та участь в масових заворушеннях" та "здійснення актів тероризму". Як вказує "Хабар-24", відповідальність за це - від восьми років ув'язнення до довічного.

Як повідомляє держаний канал з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни, за п'ять днів протестів постраждали більше тисячі людей. За даними МВС Казахстану, внаслідок сутичок загинули 18 співробітників поліції і Нацгвардії, ще більше семисот отримали поранення. Про жертви серед протестувальників поки повідомили лише в Алмати. За даними місцевої поліції, там вбили "десятки" людей, нібито "під час спроби штурму адміністративних будівель, департаменту поліції Алмати, а також районних управлінь та відділів поліції".

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Акції протесту почалися 2 січня на заході Казахстану. Спочатку місцеві мешканці виступили проти різкого підвищення цін на скраплений газ, однак згодом акції переросли у мітинги з економічними та політичними вимогами. В різних містах протестувальники вступають у сутички з силовиками та часом вдаються до мародерства.