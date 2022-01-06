Киргизстан не зміг відправити солдатів до Казахстану

Парламент Киргизстану у четвер, 6 січня, не зміг зібрати необхідний кворум для розгляду питання про направлення миротворчої місії у Казахстан. Незважаючи на те, що керівництво країни вже заявило про готовність прислати своїх військових до сусідньої республіки, це рішення має ратифікувати щонайменше 60 депутатів, повідомляє агенція "Інтерфакс".

За словам представника пресслужби парламенту Киргизстану, на якого посилається агенція, засідання законодавців було перенесене на 7 січня.

Читайте також: Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану

Інші країни ОДКБ

Військові Киргизстану мають увійти до складу миротворчого контингенту Організації договору колективної безпеки (ОДКБ), який на тлі масових протестів покликав у Казахстан президент Касим-Жомарт Токаєв. Він називає протестувальників "терористичним бандами", що "пройшли серйозну підготовку за кордоном".

Дивитись відео 00:55 No comment: масові протести в Казахстані переросли в сутички із силовиками (05.01.2021)

Втім, киргизькі солдати не вступатимуть у протистояння з демонстрантами, а лише охоронятимуть стратегічні об'єкти сусідньої держави, запевняє прессекретар президента Киргизстану Ербол Султанбаєв

Інші члени ОДКБ - Таджикистан, Білорусь, Вірменія та Росія - вже затвердили військові місії до Казахстану.

Так, за даними "Sputnik Армения", Єреван відправив до Казахстану 70 військових. Про готовність направити своїх солдатів заявили і у Душанбе - російські інформагенції, з посиланням на анонімні джерела у силових структурах Таджикистану повідомляють про близько 200 військовослужбовців, які мають вилетіти вже у четвер ввечері.

Білорусь також у четвер направила до Казахстану роту десантників сил спецоперацій.

Акції протесту у Казахстані тривають з 2 січня, в країні оголошений режим надзвичайної ситуації

Російські військові вже у Казахстані

За інформацією секретаріату ОДКБ, підрозділи російської частини контингенту організації вже прибули у Казахстан і "почали виконувати поставлені задачі". Окрім того, Росія перекидає в Казахстан бойову техніку повітряно-десантних військ. Мова йде про чотири бойові машини десанту, які показав російський телеканал "Звезда".

В ОДКБ пояснюють: об'єднані збройні сили направлені до Казахстану "на обмежений за часом період для стабілізації та нормалізації обстановки".

"Основними завданнями колективних миротворчих сил ОДКБ стане охорона важливих державних та військових об'єктів, надання сприяння силам правопорядку Республіки Казахстан у стабілізації обстановки та повернення її у правове поле", - заявили в організації.

Читайте також: Коментар: Протести в Казахстані знизили небезпеку війни в Україні

Нагадаємо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до ОДКБ через масові заворушення по всій країні. Вони почалися 2 січня на заході країни, як протести проти різкого підвищення цін на скраплений газ, однак згодом переросли у мітинги з економічними та політичними вимогами. В різних містах протестувальники вступають у сутички з силовиками та часом вдаються до мародерства.

За даними міністерства внутрішніх справ Казахстану, внаслідок сутичок загинули 13 співробітників поліції і Нацгвардії, ще кілька сотень отримали поранення. Про жертви серед протестувальників поки повідомили лише в Алмати, де напередодні розпочали антитерористичну операцію. За даними місцевої поліції, там вбили "десятки" людей, нібито "під час спроби штурму адміністративних будівель, департаменту поліції Алмати, а також районних управлінь та відділів поліції".

У США та ЄС закликали до мирного розв'язання ситуації.