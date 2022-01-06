З Казахстану не змогли вилетіти 43 українці - МЗС

Станом на 6 січня до посольства України в Казахстані звернулися 43 громадянина. Всі вони - пасажири скасованих авіарейсів з Алмати та Нур-Султана. Про це у коментарі українським ЗМІ повідомив речник міністерства закордонних справ України (МЗС) Олег Ніколенко.

"Загроз безпеці українців немає. Їх забезпечено тимчасовим житлом та їжею, дипломати підтримують із ними регулярний зв'язок", - сказав Ніколенко.

Він додав, що, за інформацією казахстанської сторони, відновлення роботи міжнародного аеропорту в Алмати заплановане на п'ятницю, 7 січня. "Посольство взаємодіє з перевізником, щоб зазначені громадяни змогли залишити територію Казахстану найближчим часом", - сказав Ніколенко. За його даними, інформації про надзвичайні ситуації з громадянами України не надходило.

Дивитись відео 00:55 No comment: масові протести в Казахстані переросли в сутички із силовиками (05.01.2021)

Речник МЗС закликав українців у Казахстані не покидати зайвий раз помешкання, уникати місць масового скупчення людей, насамперед - у великих містах, бути пильними та обережним, і за потреби звертатись до посольства.

Загалом зовнішньополітичне відомство рекомендує українцям утриматися від поїздок у Казахстан доки там діє режим надзвичайної ситуації, введений через масові заворушення по всій країні.

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Протести у Казахстані

Акції протесту почалися 2 січня на заході Казахстану. Спочатку місцеві мешканці виступили проти різкого підвищення цін на скраплений газ, однак згодом акції переросли у мітинги з економічними та політичними вимогами. В різних містах протестувальники вступають у сутички з силовиками та часом вдаються до мародерства.

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За час протестів постраждали більше тисячі людей, повідомляє казахський державний канал "Хабар-24" з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни. За даними міністерства внутрішніх справ Казахстану, внаслідок сутичок загинули 18 співробітників поліції і Нацгвардії, ще кілька сотень отримали поранення. Про жертви серед протестувальників поки повідомили лише в Алмати, де напередодні розпочали антитерористичну операцію. За даними місцевої поліції, там вбили "десятки" людей, нібито "під час спроби штурму адміністративних будівель, департаменту поліції Алмати, а також районних управлінь та відділів поліції".

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів на території всієї країни режим надзвичайного стану та звернувся за допомогою до країн-членів Організації договору колективної безпеки. Всі вони погодилися направити у Казахстан своїх військових.