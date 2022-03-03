Путін: Країни, що закриють небо над Україною, стануть стороною конфлікту

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Володимир Путін заявив, що Росія вважатиме учасником військового конфлікту будь-яку країну, яка наважиться закрити небо над Україною, "тієї ж миті", коли це станеться. Досі НАТО відмовляється закривати небо над Україною.
Російський президент Володимир Путін застеріг Захід від оголошення безпольотної зони над територією України. За його словами, Росія розглядатиме як учасника збройного конфлікту будь яку-країну, що наважиться на такий крок, повідомляє у суботу, 5 березня, російська агенція "Інтерфакс".
"Будь-який рух у цьому напрямку розглядатиметься нами як участь у збройному конфлікті тієї країни, з території якої будуть з'являтися загрози для наших військовослужбовців", - сказав російський лідер під час зустрічі з представниками російських авіакомпаній у суботу.
Президент Росії додав, що після того, як якась із країн оголосить безпольотну зону над Україною, "не матиме значення, членом якої організації вона є". "Тієї ж миті ми будемо вважати їх учасниками військового конфлікту", - наголосив він.
Втім, Путін додав, що країни це усвідомлюють, і висловив надію, що "до цього не дійде".
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Українська влада та президент України Володимир Зеленський неодноразово зверталися до НАТО з проханням закрити небо над країною.
Під час засідання Організації Північноатлантичного договору 4 березня учасники Альянсу вирішили не оголошувати безпольотну зону над Україною. Це може призвести до повномасштабної війни у Європі, прокоментував рішення генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Єдиний шлях забезпечити безпольотну зону - це надіслати винищувачі НАТО у повітряний простір України. І потім установити цю безпольотну зону, збиваючи російські літаки. У наших оцінках ми розуміємо відчай, але ми також вважаємо, що якщо ми це зробимо, то це призведе до повномасштабної війни в Європі за участі набагато більшої кількості країн. І це принесе набагато більше людських страждань", - пояснив Столтенберг.
Київ таке рішення різко розкритикував. Володимир Зеленський заявив, що після відмови забезпечити безпольотну зону над Україною нові смерті українців будуть, у тому числі, й через слабкість НАТО.