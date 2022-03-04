Зеленський розкритикував НАТО: Нові смерті будуть через вашу слабкість

Президент України Володимир Зеленський жорстко розкритикував засідання Організації Північноатлантичного договору від 4 березня, на якому НАТО відмовилось забезпечити закриття неба над Україною. Про це він сказав у відеозверненні, записаному ввечері п'ятниці.

"Дев’ятий день війни. У багатьох з нас прийнято на дев'ять днів згадувати тих, кого з нами вже, на жаль, немає. Вічна пам'ять кожному з тих, хто загинув за Україну", - сказав він.

У цьому ж контексті Зеленський вирішив згадати про гарантії безпеки. "Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт, саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою №1. Всі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога і підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ… НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною", - наголосив він.

Зеленський вважає, що країни НАТО самі створили наратив, що закриття неба спровокує пряму агресію РФ проти них. "Це самогіпноз тих, хто слабкий і невпевнений внутрішньо, хоча може володіти зброєю в рази сильнішою, ніж у нас. Ви повинні були думати про людей і людяність. А про що ви думали на тому засіданні? З цього дня всі, хто загинуть, загинуть також через вас і вашу слабкість", - заявив він.

Зеленський додав, що Альянс спромігся поки лише провести через систему своїх закупок 50 тонн дизпалива для України. "Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. Щоб краще горіло. Але він для нас вже згорів у вогні російських військ. Хіба такого НАТО ми хотіли? Хіба такий Альянс ви будували?", - сказав він. За його словами, НАТО "дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст і сіл", відмовившись зробити безпольотну зону. "Від нас ви не зможете відкупитись літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу, свободу і майбутнє", - сказав він.

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