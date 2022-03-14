 У Києві снаряд влучив у дев′ятиповерхівку на Оболоні, є загиблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2022

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Новини

У Києві снаряд влучив у дев'ятиповерхівку на Оболоні, є загиблі

Внаслідок пожежі та руйнувань загинули двоє людей. Рятувальники продовжують роботу.

Снаряд влучив у будинок на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва 14 березня 2022 року.

Удар частково зруйнував фасад на 1-9 поверхах, сходову клітину на 1-3 поверхах, і спричинив пожежу на 3-4 поверхах.

Вранці понеділка, 14 березня, артилерійський снаряд влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок, розташований в Оболонському районі Києва, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Через удар частково зруйновані сходова клітина з першого по третій поверхи та фасад будинку з першого по дев'ятий поверхи. В квартирах на третьому та четвертому поверхах спалахнула пожежа.

Вогонь пожежники ліквідували.

Рятувальникам вдалось евакуювати 63 людини і врятувати 15. На момент публікації виявили тіла двох загиблих осіб. Трьох людей госпіталізували. Пошуки і розбори завалів тривають.

Нагадаємо, що 26 лютого російська ракета влучила в багатоповерхівку біля аеропорту "Київ" (відомий як "Жуляни"). Потрапляння снаряду спричинило руйнування з 17 по 21 поверхи.

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