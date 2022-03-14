У Києві снаряд влучив у дев'ятиповерхівку на Оболоні, є загиблі

Вранці понеділка, 14 березня, артилерійський снаряд влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок, розташований в Оболонському районі Києва, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Через удар частково зруйновані сходова клітина з першого по третій поверхи та фасад будинку з першого по дев'ятий поверхи. В квартирах на третьому та четвертому поверхах спалахнула пожежа.

Вогонь пожежники ліквідували.

Рятувальникам вдалось евакуювати 63 людини і врятувати 15. На момент публікації виявили тіла двох загиблих осіб. Трьох людей госпіталізували. Пошуки і розбори завалів тривають.

Нагадаємо, що 26 лютого російська ракета влучила в багатоповерхівку біля аеропорту "Київ" (відомий як "Жуляни"). Потрапляння снаряду спричинило руйнування з 17 по 21 поверхи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що обстріл будинку стане одним із епізодів у слідстві щодо воєнних злочинів РФ у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.