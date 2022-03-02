 Instagram заблокували в Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2022

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Новини

Instagram заблокували в Росії

Про намір заблокувати Instagram російська влада заявила 11 березня через рішення керівництва соцмережі дозволити публікацію закликів до насильства щодо військових РФ в Україні.

Слідом за Facebook в РФ заблокували Instagram

Слідом за Facebook в РФ заблокували Instagram

Блокування соціальної мережі Instagram почалося в Росії в ніч проти понеділка, 14 березня, на тлі війни Росії проти України. Про це повідомляють російські користувачі соцмережі та підтверджують сервіси Netblocks і Globalcheck.

Про намір заблокувати з 14 березня цей ресурс, що належить американській IT-компанії Meta, яка також володіє соцмережею Facebook, Федеральна служба РФ з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій (Роскомнадзор) заявила 11 березня.

Цьому передувало рішення Instagram тимчасово пом'якшити правила модерації та дозволити знеособлені заклики до насильства на адресу російських військ в Україні. "В результаті російського вторгнення в Україну ми тимчасово дозволили форми політичного самовираження, які у звичайній ситуації порушували би нашу заборону на заклики до насильства", - зазначив речник Meta Енді Стоун і навів як приклад допису чи коментаря, який тепер не видалятиметься, фразу "смерть російським загарбникам". При цьому він наголосив, що заклики до насильства проти цивільних росіян не дозволяються.

Доля FB, Twitter, TikTok i YouTube в РФ

4 березня Роскомнадзор оголосив про блокування соцмереж Facebook і Twitter у Росії, а також низки ЗМІ, включно з Deutsche Welle.

6 березня соцмережа TikTok тимчасово зупинила роботу в РФ через так званий закон про фейкові новини - повідомлення про діяльність російських військ, які не відповідають офіційній позиції держави.

11 березня сервер відеохостингу YouTube заявив про блокування по всьому світу каналів державних російських ЗМІ та припинення всієї монетизації в РФ.

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