 На Київ рухається майже 60-кілометрова колона російської військової техніки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2022

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Новини

На Київ рухається майже 60-кілометрова колона російської військової техніки

Знімки із супутників зафіксували десятки російських військових машин на околицях Києва. Столиця України продовжує тримати оборону.

Російська військова колона під Києвом

Російська військова колона під Києвом

Триває масштабний наступ російських військ на Київ та інші міста України. Знімки із супутників, зроблені у понеділок, 28 лютого, зафіксували майже 60-кілометрову колону російської військової техніки на північному заході від Києва. Колона простягається від підступів до аеродрому "Гостомель" на півдні (25 кілометрів від центру Києва) до околиць села Прибірськ на півночі, повідомила американська супутникова компанія Maxar.

На знімках видно десятки транспортних засобів. Деякі з них перебувають на дуже великій відстані однин від одного, інші стоять групами по дві-три машини. На окремих знімках видно дим, що здіймається, очевидно, від розташованих поблизу будівель, що палають. Компанія Maxar також опублікувала фотографії, де зафіксовано перекидання вертольотів та транспортних засобів у Білорусі - менш ніж за 30 кілометрів від кордону з Україною.

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Масштабне вторгнення російських військ в Україну з різних напрямків розпочалося вранці 24 лютого. В Україні було оголошено воєнний стан. ЄС, Великобританія, США та низка інших країн світу засудили агресію Росії та оголосили про масштабні санкції. 

З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого українські війська повідомили про відбиття цілої низки російських атак на Київ. Великі бої велися за аеродром "Гостомель". Потужний опір українців сповільнив настання російських військ, проте Росія перекидає до великих українських міст дедалі більше підкріплень та посилює обстріли. 

Дивитись відео 05:51

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    Війна в Україні - 28.02.2022

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  • Білгород

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    Перекидання російської військової техніки до кордону з Україною в районі Білгорода, 28 лютого. На фото - самохідна гармата 2С7 "Півонія".

  • Київ

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  • Іванків

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Колона російської техніки біля Іванкова рухається у бік української столиці. Супутникова фотографія, 27 лютого.

  • Київ

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Службовці сил безпеки у Києві перевіряють підозрілі легкові автомобілі в пошуку ймовірних диверсантів, 28 лютого.

  • Гостомель

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Супутникова фотографія аеропорту в Гостомелі під Києвом, де було знищено найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія", 27 лютого.

  • Київ

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    Озброєні учасники сил територіальної оборони в мерії Києва.

  • Київ

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Палаючий нафтовий склад під Києвом, 27 лютого.

  • Львів

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    Немовля спить серед біженців на вокзалі у Львові, 28 лютого. Далі - фото акцій солідарності та інших важливих подій, пов'язаних із війною в Україні.

  • Кельн

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Голуби миру - на антивоєнній демонстрації, організованій у Кельні в понеділок, 28 лютого, замість традиційної карнавальної ходи. Зображення закривавленого голуба - на держаку з прапором Російської Федерації.

  • Подавись! - антивоєнна композиція на акції протесту в Дюссельдорфі, 28 лютого.

    Війна в Україні - 28.02.2022

    "Подавись!" - антивоєнна композиція на акції протесту в Дюссельдорфі, 28 лютого.

  • Берлін

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    На антивоєнну демонстрацію біля Бранденбурзьких воріт у Берліні в неділю вийшло понад 100 тисяч людей. Акції на підтримку України проходили та відбуваються у багатьох містах країни.

  • Берлін

    Війна в Україні - 28.02.2022

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  • Берлін

    Війна в Україні - 28.02.2022

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  • Автобан A 45 у Німеччині

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  • Ніагарський водоспад

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    Ніагарський водоспад на кордоні США та Канади - в кольорах українського прапора, 27 лютого.

    Автор: Микола Пермяков


Аудіо й відео до теми

Україна бореться. За Київ і Харків тривають запеклі бої (27.02.2022)  

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Докладно

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