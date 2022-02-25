У Києві знешкодили групу російських диверсантів, які раніше потрапили в місто на захоплених автівках Збройних сил України (ЗСУ) та переодяглися в українську військову форму, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у п'ятницю, 25 лютого, на своїй сторінці у Facebook.

"Диверсанти, що заїхали на раніше захоплених машинах ЗСУ, і переодягнені у форму українських військових, знешкоджені", - вказав він та опублікував відео з місця події.

Про потрапляння в Київ зі сторони Оболоні російських військових на захоплених автівках ЗСУ разом з колоною військових вантажівок РФ повідомляла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Пізніше вона теж вказала, що диверсантів знешкодили.

За даними генерального штабу ЗСУ диверсійно-розвідувальна група РФ проїжджала на столичній Оболоні діяла. "На Оболоні ворожа ДРГ. Просимо громадян повідомляти про пересування техніки! Виготовляти коктейлі "Молотова", знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям - бути обережними! Не покидати оселі!", - йшлося в дописі генштабу.

Своєю чергою Сухопутні війська ЗСУ попереджають, що диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ переодягаються в українську військову форму та використовують автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій. Зокрема, диверсанти використовують два ББМ "Козак", три КРАЗИ та ГАЗ-66.

Напад РФ на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В Україні оголошено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Тривають бої з російськими окупантами на багатьох напрямках.

За даними генштабу ЗСУ, на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп російських військ, основною метою операції є блокування Києва та створення "сухопутного коридору" до Криму.