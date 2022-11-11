У Німеччині рекордними темпами зростають ціни

Новий антирекорд з інфляції у ФРН встановлено через зростання цін на енергію і продовольство. Тільки електроенергія та енергоносії подорожчали у річному обчисленні в середньому на 43 відсотки.

Високі ціни на енергоносії та продовольство призвели до підвищення інфляціїв Німеччині до нового рекордного рівня. У жовтні життя у ФРН подорожчало у річному обчисленні на 10,4 відсотка, повідомило в п'ятницю, 11 листопада, Федеральне статистичне відомство, підтвердивши перші попередні оцінки щодо ситуації на кінець минулого місяця. Без урахування енергії та продовольства життя подорожчало б на п'ять відсотків.

За даними офіційної статистики, електроенергія та енергоносії через зростання світових закупівельних цін у середньому подорожчали на 43 відсотки. Вартість газу більш ніж подвоїлася та підвищилися на 109,8 відсотка. Ціни на центральне опалення зросли на 35,6, на дрова - на 108,1, на мазут - на 82,8, електроенергію - на 26 та на автомобільне паливо - на 22,3 відсотка.

Статистики зафіксували подорожчання у всіх категоріях продовольства. Особливо сильно зросли ціна на харчові жири та олії (+49,7 відсотка), на молочні продукти та яйця (+28,9), овочі (+23,1) та хліб та вироби із зернових (+19,8 відсотка). Загалом, продукти харчування у Німеччині у жовтні подорожчали у річному обчисленні на 20,3 відсотка.

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