Бундестаг затвердив податкові пільги у зв'язку з інфляцією

В умовах інфляції, що зростає, німецький парламент вжив заходів, що полегшують податковий тягар десятків мільйонів жителів країни.

Німецький Бундестаг затвердив у четвер, 10 листопада, податкові пільги та підвищення фінансової допомоги сім'ям із дітьми. Закон про податкову компенсацію у зв'язку з інфляцією було ухвалено переважною більшістю голосів. Як і пропонував міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner), йдеться не про пряме зниження податку, а підвищення порога, з якого він сплачується.

Закон збільшує неоподатковуваний мінімальний дохід громадян, який наразі становить 10 347 євро, до 10 908 євро у 2023 році та до 11 604 євро у 2024-му. Доходи, що не досягають суми неоподатковуваного мінімуму, виключаються з оподаткування. У тих, хто заробляє більше, податкові відрахування починаються із суми, яка перевищує цей мінімум.

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Передбачено компенсацію за так звану "холодну прогресію" - ситуацію, коли за обумовленого інфляцією можливого збільшення доходів здійснюється перехід до вищих податкових ставок. Водночас так званий податок на багатих - для громадян, які отримують щорічний дохід від 277 826 євро, він становить 2022 року 45 відсотків - залишається незмінним.

Закон передбачає різке збільшення розмірів місячної допомоги на дітей. У 2022 році вони становили 219 євро на перших двох дітей, 225 - на третю та 250 євро - на четверту дитину. У 2023 році допомога стане єдиною, починаючи з першої дитини, і становитиме 250 євро. Це найбільше в історії ФРН збільшення дитячої допомоги, підкреслив фінансовий експерт фракції СДПН у Бундестазі Міхаель Шроді (Michael Schrodi).

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