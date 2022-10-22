У містах ФРН пройшли акції за соціальну справедливість

Тисячі людей вийшли на акції із закликами до адресної соціальної допомоги, перегляду податкової політики та послідовного енергетичного переходу на тлі зростання цін.

У Берліні, Дюссельдорфі, Дрездені, Франкфурті-на-Майні, Ганновері та Штутгарті в суботу, 22 жовтня, пройшли акції із закликами до адресної допомоги малозабезпеченим, запровадження вищих податків для багатих та послідовнішого енергетичного переходу.

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Акції були організовані профспілками Verdi та GEW, альянсами Campact та Attac та іншими організаціями. Мітинги проводили під гаслом "Осінь солідарності: створення соціального забезпечення - прискорення енергетичного переходу". "Мітинги показують, що багато людей не дозволяють собі роз'єднання в умовах кризи та хочуть соціально-екологічного повороту", - цитує організаторів агентство dpa.

Оцінки чисельності акцій від поліції та організаторів

У Берліні поліція оцінила кількість учасників 2800 осіб, вказавши, що акція відбулася в спокійній обстановці. Водночас організатори заявили про 6000 демонстрантів. У марші, зокрема, взяли участь кілька представників Лівої партії: колишня співочільниця цієї політичної сили Катя Кіппінґ (Katja Kipping), сенаторка Берліна з питань юстиції, різноманіття та боротьби з дискримінацією Лєна Крек (Lena Kreck) та сенатор Берліна з питань культури Клаус Ледерер (Klaus Lederer).

Учасники акції у Берліні Фото: John Macdougall/AFP/Getty Images

У Дрездені в акції, за даними організаторів, взяли участь 2000 людей. У Дюсельдорфі з ходою через центр міста до парламенту землі Північний Рейн-Вестфалія пройшли, за оцінкою поліції, 2300 осіб, проте організатори повідомили про 4000 учасників.

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На акції в Ганновері нарахували від 1000 до 2000 чоловік. У Франкфурті-на-Майні зібралося 2700 людей, заявили в поліції. Організатори заявили про 5000 мітингувальників.