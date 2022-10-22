У містах ФРН пройшли акції за соціальну справедливість
Даниїл Сотников | Олександр Куницький
2 год. тому
Тисячі людей вийшли на акції із закликами до адресної соціальної допомоги, перегляду податкової політики та послідовного енергетичного переходу на тлі зростання цін.
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У Берліні, Дюссельдорфі, Дрездені, Франкфурті-на-Майні, Ганновері та Штутгарті в суботу, 22 жовтня, пройшли акції із закликами до адресної допомоги малозабезпеченим, запровадження вищих податків для багатих та послідовнішого енергетичного переходу.
Акції були організовані профспілками Verdi та GEW, альянсами Campact та Attac та іншими організаціями. Мітинги проводили під гаслом "Осінь солідарності: створення соціального забезпечення - прискорення енергетичного переходу". "Мітинги показують, що багато людей не дозволяють собі роз'єднання в умовах кризи та хочуть соціально-екологічного повороту", - цитує організаторів агентство dpa.
Оцінки чисельності акцій від поліції та організаторів
У Берліні поліція оцінила кількість учасників 2800 осіб, вказавши, що акція відбулася в спокійній обстановці. Водночас організатори заявили про 6000 демонстрантів. У марші, зокрема, взяли участь кілька представників Лівої партії: колишня співочільниця цієї політичної сили Катя Кіппінґ (Katja Kipping), сенаторка Берліна з питань юстиції, різноманіття та боротьби з дискримінацією Лєна Крек (Lena Kreck) та сенатор Берліна з питань культури Клаус Ледерер (Klaus Lederer).
У Дрездені в акції, за даними організаторів, взяли участь 2000 людей. У Дюсельдорфі з ходою через центр міста до парламенту землі Північний Рейн-Вестфалія пройшли, за оцінкою поліції, 2300 осіб, проте організатори повідомили про 4000 учасників.