Ігнат про комбіновану атаку військ РФ: Летіло практично все

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, Росія використала під час атаки 29 грудня майже всі наявні в них типи ракет, окрім "Калібрів", та ударні дрони.

Російські війська вдалися до застосування майже усіх наявних в них засобів повітряного ураження, окрім крилатих ракет "Калібр", під час атаки по Україні вночі та зранку у п'ятницю, 29 грудня. Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, Росія використала балістичні ракети "Кинджал", керовані зенітні ракети С-300, ударні дрони типу Shahed, крилаті Х-22 або Х-32, а також попередньо - Х-101, Х-555. Для завдання удару війська РФ використали близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Точні підсумки ракетної атаки РФ Повітряні сили ЗСУ підіб'ють пізніше, наголосив Ігнат.

"Мішенню була Україна. Стільки червоного (ворожі цілі - Ред.) на наших моніторах дуже давно не було видно, коли все було фактично в повітряних цілях ворога в усіх областях, в усіх напрямках. Спершу "шахедами" вели розвідку боєм окупанти, далі вже запустили ракети різних типів", - розповів речник.

За його словами, ракети традиційно кружляли, обходячи потенційні місця, де їх можуть збити. "Вони таким чином заходили вже на ціль, могли просто облетіти по кругу і зайти з іншого боку, не з того, що залітали", - зазначив Ігнат. В ефірі "Радіо Свободи" він сказав, що метою такої комбінованої атаки РФ було випробовування та виснаження української протиповітряної оборони.

Війська РФ уночі і зранку 29 грудня завдали серії дронових і ракетних ударів по Україні. Під ударом були, зокрема, Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя та Конотоп. Вже відомо про десятки загиблих та поранених в різних містах, також пошкоджені житлові будинки, медичні заклади та цивільну інфраструктуру.

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