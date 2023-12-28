Зеленський поговорив з Папою Римським про "формулу миру"

Володимир Зеленський подякував Франциску за привітання з Різдвом і обговорив з ним українську "формулу миру". Наступна зустріч радників, присвячена цій формулі, має відбутися в січні у Давосі.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався в четвер, 28 грудня, з Папою Римським Франциском і подякував йому за привітання українців з Різдвом та побажання справедливого миру.

"Обговорили нашу спільну роботу щодо "формули миру". Понад 80 держав уже в процесі на рівні своїх представників. Буде більше. Я вдячний Ватикану за підтримку нашої роботи", - розповів президент у традиційному вечірньому відеозверненні.

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"Формулу миру" обговорять в Давосі

На пресконференції 19 грудня Зеленський повідомив, що наступна зустріч на рівні радників, присвячена "формулі миру", відбудеться у Давосі. За інформацією швейцарських медіа, вона запланована на 14 січня - у переддень відкриття Всесвітнього економічного форуму, який відбудеться 15-17 січня.

За словами Зеленського, після цього Україна працюватиме над організацією саміту на рівні лідерів держав.

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Миротворчі зусилля Ватикану

Папа Франциск неодноразово закликав до миру в Україні, а наприкінці квітня заявив, що Ватикан бере участь у секретній миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні.

Після особистої зустрічі з Папою в травні Зеленський зазначив, що "за усієї поваги до Його Святості, нам не потрібні посередники". Втім, Ватикан не полишав миротворчих зусиль і спрямовував до Києва та Москви спеціального посланця - кардинала Маттео Дзуппі.

Той обговорював на зустрічах "гуманітарну взаємодію в межах реалізації української формули миру". Згодом Зеленський визнав, що Ватикан намагається допомогти з поверненням депортованих до Росії українських дітей.

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