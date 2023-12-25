Папа Римський на різдвяній месі просив про мир

"Наші серця сьогодні у Вифлеємі, де Князь миру відкинутий програшною логікою війни, гуркотом зброї", - сказав Франциск у святвечір. На різдвяній месі понтифік просив про мир для ізраїльтян, палестинців і українців.

Папа Римський Франциск, глава близько 1,3 мільярда католиків у світі, закликав на різдвяній месі до миру.

Понтифік зазначив, що "думає про людей, які страждають від війни, про Палестину, Ізраїль, Україну", пише агенція AFP, нагадуючи, що Україна цього року вперше святкує Різдво 25 грудня, відмовившись на державному рівні від 7 січня.

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Папа зазначив, що багатьом вірянам може бути важко святкувати Різдво у "світі, який так схильний до різких суджень і невблаганний", однак додав, що слід згадати, що сталося на перше Різдво. "Сьогодні вночі кохання змінює історію", - сказав Франциск під час літургії в соборі Святого Петра у Ватикані ввечері неділі, 24 грудня.

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"Наші серця сьогодні у Вифлеємі, де Князь миру все ще відкинутий програшною логікою війни, гуркотом зброї", - заявив глава Римо-католицької церкви на богослужінні, яке зібрало близько семи тисяч людей у храмі та ще кілька тисяч біля екранів, встановлених перед ним.

Наступного дня, в понеділок, 25 грудня, Франциск звернувся з лоджії собору з традиційним посланням Urbi et Orbi ("Місту і світу"). Він закликав покласти край "кожній війні". Папа сказав, що благає про мир для ізраїльтян, палестинців і українців.

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На Святій землі цього року Різдво відзначають дуже скромно на тлі бойових дій на Близькому Сході. У Вифлеємі на Західному березі річки Йордан, де, за віруванням християн, народився Ісус Христос понад 2000 років тому, скасували святкування, які зазвичай приваблюють тисячі туристів. Там відмовились від різдвяних ялинок, оркестрів і вертепу, а в центрі міста розгорнули величезний палестинський прапор з написом: "Вифлеємські дзвони дзвонять за припинення вогню в Газі".

На вулицях Єрусалима також майже немає різдвяних прикрас, зазначає агентство dpa.