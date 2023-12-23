Попри дозвіл Папи УГКЦ не благословлятиме одностатеві пари

За словами глави УГКЦ Святослава, сім'я - це вірний, нерозривний і плідний союз любові між чоловіком і жінкою.

Глава Української греко-католицької церкви Святослав заявив, що для вірян УГКЦ декларація Папи Римського Франциска, яка дозволяє благословляти одностатеві пари, "не має правової сили".

"Вона не розглядає питання католицької віри чи моралі, у ній не подаються жодні приписи Кодексу канонів для східних церков та не згадуються східні християни. Декларація стосується суто латинської церкви і не має правової сили для вірних УГКЦ", - ідеться в його заяві, опублікованій 22 грудня на сайті церкви.

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"Сім'я як вірний союз любові між чоловіком і жінкою"

За словами Святослава, УГКЦ є однією зі східних католицьких церков, тому має свою літургійну, богословську, канонічну та духовну спадщину, а значення поняття "благословення" в УГКЦ і латинській церкві - відмінні.

Так, він зауважує, що за традиціями візантійського обряду, "благословення" означає схвалення, дозвіл чи навіть наказ щодо певного виду вчинків, молитовно-аскетичних практик, зокрема окремих видів посту та молитви.

"Очевидно, що благословення з боку священнослужителя завжди має євангелізаційний і катехитичний вимір, тому в жодному разі не може суперечити вченню католицької церкви про сім'ю як вірний, нерозривний і плідний союз любові між чоловіком та жінкою, який Господь наш Ісус Христос підніс до гідності святого таїнства подружжя. Пастирська второпність спонукає нас уникати двозначних жестів, висловлювань і понять, які б викривлювали чи спотворювали Боже слово та вчення церкви", - заявив глава УГКЦ.

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Ватикан дозволив благословення гомосексуальних пар

18 грудня Ватикан дозволив католицьким священникам благословляти гомосексуальні пари.

Водночас їх, як і раніше, не допускатимуть до вінчання в церкві, адже згідно з церковною доктриною, "секс дозволено лише у шлюбі між чоловіком та жінкою; лише гетеросексуальні пари можуть вінчатися у церкві".

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