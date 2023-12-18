Ватикан дозволив благословляти одностатеві пари

Документ, схвалений Папою Франциском, дозволить католицьким священикам благословляти неодружені пари, у тому числі й одностатеві. Водночас цей акт не повинен мати вигляд шлюбу.

Католицьким священикам дали дозвіл благословляти гомосексуальні пари. Відповідні положення містить декларація "Fiducia supplicans", оприлюднена у понеділок, 18 грудня, Дикастерією доктрини віри - відомством, яке відповідає за ортодоксальність та чистоту віровчення та моралі, що проповідуються в Римо-католицькій церкві.

Утім, католицьке вчення про шлюб не змінюється, "благословення не означає схвалення союзу", зауважує портал Vatican News. У документі префект Дикастерії, аргентинський кардинал Віктор Фернандес проводить дуже чітку різницю між таїнством шлюбу і благословенням людей, які люблять один одного.

Згідно з церковною доктриною, секс дозволено лише у шлюбі між чоловіком та жінкою; лише гетеросексуальні пари можуть вінчатися у церкві. І "Fiducia supplicans" не змінює цього відношення, наголосив Фернандес. Тому священики, які благословляють гомосексуальну пару, повинні стежити за тим, щоб цей акт не виглядав як шлюб, тобто як таїнство.

Благословення не може бути дано у зв'язку з цивільною церемонією чи реєстрацією цивільного партнерства. Пара не може з'являтися у весільному вбранні, і такі типові жести, як обмін кільцями, також є табу.

Ще одна вимога: священик не може благословляти двох чоловіків або двох жінок під час церковної служби, яка, як зазначає кардинал Фернандес, відведена для стосунків, які відповідають Божим планам у творінні.

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Позиція церкви щодо гомосексуальних відносин не змінюється

Своїм актом префект у жодному разі не ставить під сумнів фундаментальну позицію Церкви щодо гомосексуальності, а саме, що одностатеві інтимні акти "за своєю суттю неправильні". Саме про це йдеться у Катехизі, своєрідному керівництві для католиків.

У той же час "Fiducia supplicans" є великим кроком уперед в контексті заклику Папи Римського Франциска до створення церкви для "всіх, всіх, всіх". Адже ще у лютому 2021 року Конгрегація доктрини віри заборонила благословляти одностатеві пари.

Експерти вказують, що декларація меншою мірою стосується сексуальної моралі, а більшою - питання про відкриті парафії, в яких гомосексуали також повинні почуватися бажаними гостями, зазначає агенція KNA.

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