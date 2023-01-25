Папа Римський Франциск: Гомосексуальність - не злочин

Папа Римський Франциск розкритикував закони, що криміналізують гомосексуальність, як "несправедливі", заявивши, що Бог любить всіх своїх дітей такими, якими вони є. Він закликав католицьких єпископів, які підтримують ці закони, прийняти ЛГБТ-людей в церкву.

"Бути гомосексуалом - це не злочин", - сказав Франциск в інтерв'ю, опублікованому Associated Press у середу, 25 січня.

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Заклик розрізняти "гріх" і "злочин"

Франциск заявив, що необхідно розрізняти злочин і гріх щодо гомосексуалізму. Церковне вчення стверджує, що гомосексуальні акти є гріховними, або "внутрішньо невпорядкованими", але до геїв потрібно ставитися з гідністю та повагою. На тлі цього Франциск сформулював позицію: "Це не злочин. Так, але це гріх. Гаразд, але спочатку розрізняймо гріх і злочин". "Гріхом є також брак милосердя один до одного", - додав він.

Франциск визнав, що католицькі єпископи в деяких частинах світу підтримують закони, котрі криміналізують гомосексуальність або дискримінують ЛГБТК, але сам він назвав це питання "гріхом". Утім, понтифік пояснив таке ставлення єпископів культурними особливостями й сказав, що їм потрібно пройти процес змін, щоб визнати гідність кожної людини. "Ці єпископи повинні пройти процес навернення", - сказав понтифік, додавши, що вони мають застосовувати "ніжність, (...), як Бог має до кожного з нас".

Ці слова Франциска прозвучали напередодні його поїздки до Африки, де подібні закони поширені, як і на Близькому Сході. Багато з них походять з британських колоніальних часів або породженні ісламським правом. Деякі католицькі єпископи рішуче підтримують їх як такі, що відповідають вченню Ватикану, тоді як інші закликають їх скасувати як такі, що порушують основи людської гідності.

Захисники прав геїв привітали заяви понтифіка

Коментарі Франциска, які захисники прав геїв привітали як важливу віху, є першими висловлюваннями Папи Римського про подібні закони. Утім, такі його заяви узгоджуються з загальним підходом понтифіка до ЛГБТК-людей і вірою в те, що католицька церква повинна вітати всіх і не дискримінувати за сексуальною орієнтацією.

Близько 67 країн або юрисдикцій по всьому світу криміналізують одностатеві сексуальні стосунки за згодою, 11 з яких можуть передбачати або передбачають смертну кару, згідно з даними організації The Human Dignity Trust, яка домагається скасування таких законів. Експерти кажуть, що навіть там, де закони не застосовуються, вони сприяють переслідуванню, стигматизації та насильству проти ЛГБТК-людей. Приміром, у США більше десятка штатів все ще мають так звані "закони проти содомії", попри рішення Верховного суду 2003 року, який визнав їх неконституційними.

Оголосивши такі закони "несправедливими", Франциск сказав, що католицька церква може і повинна працювати над тим, щоб покласти їм край. "Вона повинна це зробити. Вона повинна це зробити", - сказав він. Папа Римський також наголосив, що геїв потрібно вітати й поважати, і вони не повинні бути маргіналізовані або дискриміновані. "Ми всі діти Божі, і Бог любить нас такими, якими ми є, і за силу, з якою кожен з нас бореться за свою гідність", - сказав понтифік.