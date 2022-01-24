Представники католицької церкви в Німеччині здійснили камінгаут

У безпрецедентній акції колективного камінгауту 125 представників католицької церкви в Німеччині публічно оголосили про свою приналежність до ЛГБТК-спільноти, зажадавши зміни церковного трудового права. Вони також закликали інших католиків долучитися до ініціативи #OutInChurch.

Cеред тих, хто розкрив свою приналежність до ЛГБТК+, є священики, пастори-референти та керівники католицьких громад, викладачі та викладачки релігійних шкіл, співробітники та співробітниці церковної адміністрації.

Вимоги учасників акції

Учасники акції вимагають, аби католицька церква припинила використовувати сексуальну орієнтацію та гендерну ідентифікацію як привід для звільнення.

Також повинні бути виключені з церковного вчення заяви щодо статі та сексуальності.

За словами священника Бернда Менкебюшера (Bernd Mönkebüscher), який у 2021 році ініціював благословення для гомосексуальних пар, акція камінгауту в церковному середовищі була натхненна прикладом минулого року, коли 185 німецьких акторок та акторів розповіли, що вони - квір-, інтерсекс- і небінарні люди.

Уповноважений уряду з ЛГБТ-спільноти

Раніше, 16 січня, повідомлялося, що в Німеччині вперше в історії з'явився уповноважений федерального уряду з імплементації сексуального та гендерного різноманіття - ним став депутат Бундестагу від Зелених Свен Леман (Sven Lehmann).

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Сфера його діяльності - спільна робота з міністерствами ФРН над проєктами, що стосуються ЛГБТК+. Крім того, Леман буде відповідати за національний план дій у сфері сексуального та гендерного різноманіття.

Католицька церква та ЛГБТ-спільнота

У березні 2021 року Конгрегація доктрини віри у Ватикані визнала "присутність позитивних елементів" в одностатевих відносинах, але наголосила, що такі партнерства не можуть на повністю "стати об'єктом церковного благословення".

У жовтні 2020 року глава католицької єпархії Дрезден-Майсена єпископ Гайнріх Тіммереверс (Heinrich Timmerevers) закликав змінити ставлення католицької церкви Німеччини до віруючих гомосексуалів та одностатевих шлюбів.