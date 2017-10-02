 Ватикан не благословлятиме ″грішні″ одностатеві союзи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2021

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Новини

Ватикан не благословлятиме "грішні" одностатеві союзи

Католицьке вчення говорить, що шлюб - це союз чоловіка і жінки заради створення нового життя. Оскільки гомосексуальні союзи не мають на меті бути частиною цього плану, тож церква не може їх благословити, заявив Ватикан.

Католицька церква не благословлятиме одностатеві союзи

Католицька церква не благословлятиме одностатеві союзи

Ватикан заявив, що католицька церква не буде благословляти одностатеві союзи, оскільки Бог "не може благословити гріх''. Відомство Ватикану, яке займається питаннями моралі - Конгрегація Віровчення - дало офіційну відповідь на запитання, чи має католицьке духовенство повноваження благословляти одностатеві союзи. Опублікована сімома мовами та схвалена Папою Франциском відповідь є негативною. 

У документі пояснюється, що церква благословляє гомосексуальних людей, але не їхні союзи, які не є частиною Божого плану. Ватикан наголошує, що до гомосексуалів слід ставитись з гідністю і повагою. Утім, католицьке вчення говорить, що шлюб - це союз чоловіка і жінки на все життя, що є частиною Божого плану і призначений заради створення нового життя. Оскільки гомосексуальні союзи не мають на меті бути частиною цього плану, церква не може їх благословити, йдеться в документі.

"Наявність у таких відносинах позитивних елементів, які самі по собі мають цінність, не може виправдати ці відносини і зробити їх законними об'єктами церковного благословення, оскільки позитивні елементи існують у контексті союзу, що не є частиною плану творця'', - йдеться у відповіді Ватикана. Бог "не благословляє і не може благословити гріх", зазначається далі.

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