Ватикан не благословлятиме "грішні" одностатеві союзи

Ватикан заявив, що католицька церква не буде благословляти одностатеві союзи, оскільки Бог "не може благословити гріх''. Відомство Ватикану, яке займається питаннями моралі - Конгрегація Віровчення - дало офіційну відповідь на запитання, чи має католицьке духовенство повноваження благословляти одностатеві союзи. Опублікована сімома мовами та схвалена Папою Франциском відповідь є негативною.

У документі пояснюється, що церква благословляє гомосексуальних людей, але не їхні союзи, які не є частиною Божого плану. Ватикан наголошує, що до гомосексуалів слід ставитись з гідністю і повагою. Утім, католицьке вчення говорить, що шлюб - це союз чоловіка і жінки на все життя, що є частиною Божого плану і призначений заради створення нового життя. Оскільки гомосексуальні союзи не мають на меті бути частиною цього плану, церква не може їх благословити, йдеться в документі.

"Наявність у таких відносинах позитивних елементів, які самі по собі мають цінність, не може виправдати ці відносини і зробити їх законними об'єктами церковного благословення, оскільки позитивні елементи існують у контексті союзу, що не є частиною плану творця'', - йдеться у відповіді Ватикана. Бог "не благословляє і не може благословити гріх", зазначається далі.