Ватикан: Трансгендери можуть приймати хрещення

Трансгендерні люди можуть приймати хрещення у Римо-католицькій церкві, бути хресними батьками та свідками на весіллях, заявили у Ватикані.

У Римо-католицькій церкві трансгендерні люди можуть прийняти хрещення, а також стати хрещеними батьками та свідками під час вінчання, заявили 8 листопада в доктринальному відділі Ватикану у відповідь на запит єпископа з Бразилії щодо участі ЛГБТ у таїнствах хрещення і шлюбу. Відповіді офісу були затверджені Папою Римським Франциском, повідомляє агенція Reuters.

Щодо прийняття трансгендерами хрещення, то у відповіді йдеться, що воно дозволяється, якщо "немає ризику викликати публічний скандал або дезорієнтацію серед вірян".

Щодо хрещення дитини або вінчання, то рішення - за місцевим священником.

Водночас у відділі не відповіли однозначно, чи може одностатева пара хрестити дитину, яку вона всиновила або яку їй народила сурогатна матір: для цього необхідна "обґрунтована надія, що дитина буде вихована в католицькій релігії".

Читайте також: Папа Римський Франциск: Гомосексуальність - не злочин