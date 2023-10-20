УГКЦ просить Жадана і Соловій видалити кліп через кадри ЛГБТ

Христина Соловій і Сергій Жадан опублікували відеокліп, значна частина якого знята у храмі УГКЦ. Тепер представники церкви просять його видалити з YouTube, бо там є кадри з ЛГБТ.

Львівська парафія святого Андрія отців Василіян Української греко-католицької церкви (УГКЦ) звернулася до співачки Христини Соловій та поета, письменника і виконавця Сергія Жадана з проханням видалити відеокліп на їхню спільну пісню "Серце", оприлюднений на YouTube у п'ятницю, 20 жовтня.

Значна кількість кадрів з цього кліпу знімалася у храмі святого Андрія (частина комплексу бернардинів у Львові). Однак, як стверджують у парафії, кінцева версія кліпу відрізнялася від того сценарію, на який вони давали згоду.

"Ми вже звернулися до них з проханням про видалення даного кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про який ми наперед були поінформовані", - йдеться у дописі парафії на Facebook.

Згодом звернення парафії святого Андрія отців Василіян до виконавців перепублікувала і Львівська архиєпархія УГКЦ.

Про які саме цінності йдеться, в публікації не уточнюється. Втім, за словами ієромонаха УГКЦ Юрія Бойка, обурення представників церкви викликали кадри з зображенням ЛГБТ.

"Є дві дівчини, які між собою переглядаються і в певний момент цілуються і це, очевидно, такий натяк, що любов є різностороння, тобто це пряма, але така символічна підтримка ЛГБТ-ідеології", - сказав він у відеозверненні у Facebook.

Бойко зауважив, що мораль, яку автори "внесли через виконання цього кліпу", суперечить "християнській моралі".

Жадан і Соловій наразі не прокоментували прохання церкви.

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