УГКЦ просить Жадана і Соловій видалити кліп через кадри ЛГБТ
Львівська парафія святого Андрія отців Василіян Української греко-католицької церкви (УГКЦ) звернулася до співачки Христини Соловій та поета, письменника і виконавця Сергія Жадана з проханням видалити відеокліп на їхню спільну пісню "Серце", оприлюднений на YouTube у п'ятницю, 20 жовтня.
Значна кількість кадрів з цього кліпу знімалася у храмі святого Андрія (частина комплексу бернардинів у Львові). Однак, як стверджують у парафії, кінцева версія кліпу відрізнялася від того сценарію, на який вони давали згоду.
"Ми вже звернулися до них з проханням про видалення даного кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про який ми наперед були поінформовані", - йдеться у дописі парафії на Facebook.
Згодом звернення парафії святого Андрія отців Василіян до виконавців перепублікувала і Львівська архиєпархія УГКЦ.
Про які саме цінності йдеться, в публікації не уточнюється. Втім, за словами ієромонаха УГКЦ Юрія Бойка, обурення представників церкви викликали кадри з зображенням ЛГБТ.
"Є дві дівчини, які між собою переглядаються і в певний момент цілуються і це, очевидно, такий натяк, що любов є різностороння, тобто це пряма, але така символічна підтримка ЛГБТ-ідеології", - сказав він у відеозверненні у Facebook.
Бойко зауважив, що мораль, яку автори "внесли через виконання цього кліпу", суперечить "християнській моралі".
Жадан і Соловій наразі не прокоментували прохання церкви.
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