У Києві встановлять новорічну ялинку, але гулянь не буде

Ялинка стоятиме на Софійській площі до 10 січня. Масових заходів, ярмарок і розваг на різдвяні та новорічні свята в українській столиці не буде.

"Головну ялинку України" цього року встановлять на Софійській площі у Києві, вирішила в понеділок, 27 листопада, Рада оборони міста.

"Місто грошей не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії. Відповідальність за встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення, пов'язане з цим, бере на себе ТОВ "Глобал-декор", - повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Монтажні роботи розпочнуться 3 грудня. Відкриють ялинку 6 грудня - коли Україна відзначатиме День святого Миколая за новоюліанським календарем. Демонтують ялинку 10 січня 2024 року, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Водночас на Різдво та Новий рік у Києві не буде жодних масових заходів - ярмарок, розваг, святкувань.

"Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва", - зазначив Кличко.

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