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"Мирний посланець" Папи обговорить у Китаї мир в Україні

Валерій Сааков
12 вересня 2023 р.

Після відвідин Києва, Москви й Вашингтона, "мирний посланець" Папи Римського Маттео Дзуппі вирушає до Пекіна, щоб обговорити можливості мирного врегулювання в Україні, повідомляють італійські ЗМІ.

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Мирний посланець Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі
Кардинал Маттео Дзуппі очолює посередницьку місію Ватикану щодо припинення війни Росії проти України.Фото: Italy Photo Press/IMAGO

Спеціальний посланець Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі вирушить у вівторок, 12 вересня, до Китаю, щоб обговорити можливості мирного врегулювання в Україні, повідомляє низка італійських видань.

За даними La Repubblica, Дзуппі зустрінеться в середу, 13 вересня, з "вищими інституційними лідерами", зокрема з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном.

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У Москві обговорень "мирного плану" не було

У червні цього року Папський посланець уже відвідав Київ і Москву, а в липні - Вашингтон, утім до відчутних результатів щодо примирення його миротворчі зусилля поки що не призвели.

Приміром, під час останньої поїздки до Москви перемовини з представниками РФ були зосереджені на гуманітарних питаннях. Жодних обговорень "мирного плану" не було, про що сам Дзуппі розповів згодом італійським журналістам. Він, зокрема, зустрівся, з головою Російської православної церкви (РПЦ) Кирилом, який підтримує війну Росії проти України, та з дитячою омбудсменкою Марією Львовою-Бєловою, на арешт якої за воєнні злочини в Україні видав ордер Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

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Ватикан намагається допомогти з поверненням депортованих дітей

У Києві "мирний посланець" Ватикану зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Як розповів Зеленський, вони "обговорили гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру".

Ще в квітні Папа Франциск заявив, що Ватикан бере участь у таємній миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні. У травні Ватикан відвідав Зеленський, який заявив, що "за усієї поваги до Його Святості, нам не потрібні посередники". Згодом Зеленський визнав, що Папа намагається допомогти з поверненням депортованих до Росії українських дітей.

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