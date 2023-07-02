"Мирний посланець" Папи розповів, про що говорив у Москві

Поїздка Маттео Дзуппі до Москви була зосереджена на гуманітарних питаннях, жоден "мирний план" не обговорювався, повідомив сам кардинал.

Спеціальний посланець Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі у неділю, 2 липня, заявив, що під час його поїздки до Москви переговори були зосереджені на гуманітарних питаннях, а жодних обговорень "мирного плану" не відбувалося.

Всі зустрічі у російській столиці "були важливими, особливо в гуманітарних аспектах, на яких ми зосередилися", сказав Дзуппі в інтерв'ю італійському національному мовнику RAI. За його словами, жоден "мирний план" не обговорювався і про "посередництво" Ватикану в мирних переговорах між Росією та Україною не йшлося.

"Існує велике прагнення, щоб насильство припинилося і щоб людське життя можна було зберегти, починаючи з захисту найменших", - додав Дзуппі. Також кардинал поінформував, що найближчими днями зустрінеться з Папою Франциском, щоб обговорити результати проведених зустрічей.

Візит посланця Папи до Москви тривав 28-29 червня. Під час поїздки він, зокрема, зустрівся, з головою Російської православної церкви (РПЦ) Кирилом, який підтримує війну РФ проти України, та з дитячою омбудсменкою Марією Львовою-Бєловою, на арешт якої за воєнні злочини в Україні видав ордер Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

6 червня "мирний посланець" Ватикану відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Як розповів Зеленський, вони "обговорили гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру".

30 квітня Папа Франциск заявив, що Ватикан бере участь у поки що секретній миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні. 13 травня Ватикан відвідав Зеленський, який заявив, що "за усієї поваги до Його Святості, нам не потрібні посередники". Згодом Зеленський визнав, що Папа намагається допомогти з поверненням депортованих до Росії українських дітей.