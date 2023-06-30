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Посланець Папи у РФ зустрівся із омбудсменкою та главою РПЦ

Олександр Куницький
2 год. тому

Під час поїздки до Москви спецпредставник Папи Римського зустрівся з патріархом Кирилом та уповноваженою з прав дитини Марією Львововою-Бєловою, яку розшукує МКС через незаконну депортацію дітей.

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Дзуппі під час зустрічі із Кирилом в Москві
Дзуппі під час зустрічі із Кирилом в МосквіФото: Moscow Patriarchate Press Service/Handout/REUTERS

Спеціальний посланець Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі у четвер, 29 червня, під час візиту у Росію зустрівся з главою Російської православної церкви (РПЦ) патріархом Кирилом, який підтримує війну РФ проти України, та уповноваженою з прав дитини Марією Львововою-Бєловою, яку розшукує Міжнародний кримінальний суд (МКС) через незаконну депортацію дітей.

Як зазначається в заяві російської омбудсменки з прав дитини, під час зустрічі з Дзуппі було обговорено "гуманітарні питання, пов'язані з військовими діями та захистом прав дітей". Також вона висловила сподівання, що "християнська любов і милосердя допоможуть у діалозі та взаєморозумінні". Втім, саме за порушення прав дітей  Львову-Бєлову розшукує МКС. Ордер на її арешт разом з президентом РФ Володимиром Путіним через незаконну депортацію дітей з України було видано у березні 2023 року.

За даними української влади, з початку повномасштабної війни понад 16 тисяч дітей було депортовано з України до Росії, багато з яких переміщено в інтернати та прийомні сім’ї.

Кирило попередив про "велику світову війну"

З патріархом Кирилом Дзуппі зустрівся в московському Данилівському монастирі у Москві. Глава РПЦ закликав церкви об'єднати зусилля, щоб не допустити "негативного розвитку ситуації" і "зберегти мир і справедливість". Також Кирило зауважив, що "відносини між Росією і Заходом переживають серйозні проблеми", вказавши на загрозу "великої світової війни".

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Крім того, Папський посланець зустрівся з радником президента РФ із міжнародних відносин, йдеться у повідомленні Святого престолу. Утім, там не уточнили про деталі переговорів.

У четвер ввечері Дзуппі очолив месу в головному католицькому храмі Москви - соборі Божої Матері. А в п'ятницю Папський посланець має повернутися до Ватикану.

Нагадаємо, 6 червня Дзуппі відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Як розповів Зеленський, вони "обговорили гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру".

З початку повномасштабної війни Папа Римський неодноразово пропонував себе як посередника для переговорів між Україною та Росією, і заявляв, що готовий відвідати Київ, але лише за умови, що також зможе поїхати до Москви.

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