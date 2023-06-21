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"Мир - тендітна квітка": Папа і Лула поговорили про війну

Анастасія Шепелева
10 хв. тому

Президент Бразилії зустрівся з Папою Римським у Ватикані. За словами Лули, пошук шляхів припинення війни Росії проти України - в пріоритеті. Франциск подарував йому скульптуру "Мир - тендітна квітка".

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Президент Бразилії Лула з Папою Римським Франциском у Ватикані 21 червня.
Президент Бразилії Лула з Папою Римським Франциском у Ватикані 21 червня.Фото: Palacio Planalto/dpa/picture alliance

Папа Римський Франциск зустрівся в середу, 21 червня, з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою та обговорив, зокрема, питання миру.

"Відбувся позитивний обмін думками на теми, що становлять спільний інтерес, такі як сприяння миру та примиренню", - йдеться в короткій заяві Ватикану за підсумком переговорів. У повідомленні не згадується конкретно війна Росії проти України, водночас Лула перед зустріччю казав, що пошук шляхів її припинення буде пріоритетом, повідомляє Reuters.

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Папа подарував Лулі скульптуру "Мир - тендітна квітка"

У Ватикані розповіли, що на зустрічі Папа подарував Лулі бронзову скульптуру з написом "Мир - це тендітна квітка".

Там також повідомили, що на порядку денному переговорів були питання бідності, нерівності, поваги до корінних народів і захисту довкілля.

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Миротворчі зусилля

Франциск і Лула неодноразово закликали Росію та Україну до припинення бойових дій та пропонували Ватикан і Бразилію як посередників у досягненні миру.

В інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera від 21 червня Лула вкотре заявив, що не згоден з тим, що війну можна виграти військовим шляхом. "Я думаю, що занадто мало людей говорять про мир", - додав він.

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