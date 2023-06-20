Зеленський послав Мельника в Бразилію до Лули

Експосол у Німеччині Андрій Мельник тепер представлятиме Україну в Бразилії, намагаючись навернути президента Лулу да Сілву на бік Києва.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від вівторка, 20 червня, призначив заступника міністра закордонних справ, багаторічного посла у Німеччині Андрія Мельника новим амбасадором у Бразилії.

Місяць тому ймовірність такого призначення анонсувало міністерство закордонних справ (МЗС) самої Бразилії. Тоді Мельник в якості заступника міністра приймав у Києві Селсу Аморіма - головного міжнародного радника президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви.

Бразильська миротворчість

Соціаліст Лула да Сільва минулої осені переміг на запеклих виборах на той час президента-правопопуліста Жаїра Болсонару. Під його керівництвом Бразилія намагається втримати "миротворчу" позицію у війні Росії проти України.

Лула неодноразово критикував країни Заходу за постачання зброї Києву, що нібито підживлює конфлікт і заважає мирному врегулюванню. На початку квітня він заявив, що "Зеленський не може хотіти всього" і закликав Україну поступитися Росії Кримом задля припинення війни. Згодом президент Бразилії повідомив, що прагне разом із Китаєм та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) виступити посередником для досягнення миру.

Вже за кілька днів Лула заявив, що Росія та Україна несуть спільну відповідальність за продовження війни, бо не бажають зупинятися, та знову закликав Київ і Москву сісти за стіл переговорів. При цьому бразильський лідер засудив порушення Росією територіальної цілісності України, але сказав, що зараз "немає сенсу говорити про те, хто правий" у війні.

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В українському МЗС відповіли, що цінують його зусилля з пошуку рішення для припинення російської агресії, але "не торгують своїми територіями", і запросили відвідати Україну, "аби зрозуміти справжні причини та сутність агресії РФ", бо його підхід "не відповідає реальному стану речей".

Після цього президент Бразилії збирався поговорити з Зеленським на полях саміту Великої сімки (G7) у Японії, але зустріч зірвалася. Лула заявив, що Зеленський не з'явився, а він більше не бачить сенсу зустрічатися, бо ні той, ні президент РФ Володимир Путін не хочуть миру. Пізніше Лула відмовив Путіну в запрошенні приїхати до Росії.

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Дипломатичне підсилення

Новий український посол у Бразилії, 47-річний Мельник - дипломат з 25-річним стажем. З січня 2015 року до липня 2022 року він обіймав посаду посла України в Німеччині, де своїми заявами неодноразово спричиняв скандали у ЗМІ. З- початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну він усе частіше критикував уряд Олафа Шольца (Olaf Scholz) за недостатню підтримку Києва, а самого канцлера ФРН якось навіть обізвав "ображеною ліверною ковбасою".

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Крім нього, Зеленський у вівторок також призначив нового посла в Індії. Ним стане 60-річний заступник міністра оборони Олександр Поліщук. Індія - ще одна країна, що займає "нейтральну позицію" щодо війни Росії проти України. Поліщук, відповідно до публічної біографії, не має дипломатичної освіти, а останні три з половиною роки очолював міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

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Ще одним указом Зеленський закрив вакансію амбасадора у Колумбії. Представляти Київ у Боготі за сумісництвом буде посол в Перу Юрій Болюхович.