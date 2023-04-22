Продаж російських озброєнь Індії призупинився через санкції

Російські військові поставки в Індію припинились приблизно рік тому через неможливість двох країн знайти механізм оплати, який не порушував би санкції США. Про це повідомило агентство Bloomberg у п'ятницю, 21 квітня, із посиланням на індійських чиновників.

Ідеться про індійські платежі за вже поставлену зброю на понад два мільярди доларів і про російський кредит на 10 мільярдів доларів, який мав би йти на закупівлю Індією запчастин і двох батарей системи протиракетної оборони С-400.

Індія не може оплатити рахунок у доларах через побоювання вторинних санкцій, а також не хоче завершувати операцію в російських рублях, бо боїться, що не зможе придбати їх у достатній кількості на відкритому ринку за справедливим курсом, кажуть джерела видання. Росія, зі свого боку, відмовляється приймати індійські рупії через нестабільність обмінного курсу.

Одним із можливих рішень може стати використання євро і дирхамів - валют, які використовуються для оплати імпорту Індією нафти з РФ за зниженими цінами, сказав високопоставлений представник індійського уряду. Однак використання цих валют для оплати зброї може викликати пильнішу увагу США, ніж до нафти, через санкції.

Росія є найбільшим постачальником зброї для Індії, нагадує Bloomberg. Як зазначає агентство, і Москва, і Нью-Делі не відповіли на запити з проханням прокоментувати ситуацію.

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