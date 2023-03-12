Індія не порушуватиме "стелю цін" на російську нафту - ЗМІ

За даними Bloomberg, уряд Індії попросив керівництво банків і трейдерів дотримуватися чинної цінової межі на нафту з РФ на рівні 60 доларів за барель.

Влада Індії вживатиме заходів для дотримання західних санкцій щодо Росії за війну проти України, зокрема, так званої "стелі цін" на російську нафту. Уряд у Нью-Делі попросив керівництво банків і трейдерів дотримуватися чинної цінової межі на нафту з РФ на рівні 60 доларів за барель. Про це повідомляє агенція Bloomberg у неділю, 12 березня, з посиланням на анонімних співрозмовників.

За словами одного з них, Індія провела детальні дискусії на цю тему з США та іншими країнами "Великої сімки" (G7) на полях нещодавньої зустрічі G20. Сторони, схоже, залишилися задоволеними результатами цих обговорень, зазначив співрозмовник агенції.

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Індія посилила імпорт нафти із РФ

Останніми місяцями залежна від імпорту нафти Індія імпортувала здешевлену російську нафту, що стало ключовим інструментом боротьби з інфляцією на ринку енергоресурсів. Однак, ще трохи більше року тому Індія практично не купувала нафту в РФ. Наразі ринок Південної Азії став для Росії ключовим, що витіснило інших постачальників, зазначає Bloomberg.

З 5 грудня набула чинності "стеля цін" на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, запроваджена Євросоюзом, країнами "Великої сімки" (G7) і Австралією. З 5 лютого також набуло чинності обмеження цін на нафтопродукти з Росії - на рівні 45 і 100 доларів за барель залежно від типу сировини.

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