Індія не порушуватиме "стелю цін" на російську нафту - ЗМІ
Ольга Лебедєва | Аліна Коломієць
7 хв. тому
За даними Bloomberg, уряд Індії попросив керівництво банків і трейдерів дотримуватися чинної цінової межі на нафту з РФ на рівні 60 доларів за барель.
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Влада Індії вживатиме заходів для дотримання західних санкцій щодо Росії за війну проти України, зокрема, так званої "стелі цін" на російську нафту. Уряд у Нью-Делі попросив керівництво банків і трейдерів дотримуватися чинної цінової межі на нафту з РФ на рівні 60 доларів за барель. Про це повідомляє агенція Bloomberg у неділю, 12 березня, з посиланням на анонімних співрозмовників.
За словами одного з них, Індія провела детальні дискусії на цю тему з США та іншими країнами "Великої сімки" (G7) на полях нещодавньої зустрічі G20. Сторони, схоже, залишилися задоволеними результатами цих обговорень, зазначив співрозмовник агенції.
Останніми місяцями залежна від імпорту нафти Індія імпортувала здешевлену російську нафту, що стало ключовим інструментом боротьби з інфляцією на ринку енергоресурсів. Однак, ще трохи більше року тому Індія практично не купувала нафту в РФ. Наразі ринок Південної Азії став для Росії ключовим, що витіснило інших постачальників, зазначає Bloomberg.