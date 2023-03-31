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Володимир ПутінФото: Gavriil Grigorov/POOL/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

Нова доктрина Росії: Захід - основна загроза

Олександр Куницький
54 хв. тому

Президент Росії Володимир Путін підписав нову редакцію зовнішньополітичної доктрини, в якій Захід називається основною загрозою, Китай та Індія - ключовими партнерами, а Україна згадується один раз.

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Президент РФ Володимир Путін у п’ятницю, 31 березня, затвердив нову редакцію зовнішньополітичної доктрини Росії. За його словами, оновлення було необхідним через "радикальні зміни" у світі.

У 42-сторінковому документі викладаються зміни в поглядах Росії на світ, зокрема її конфронтаційні відносини з Заходом.

Захід - "екзистенційна загроза"

Представляючи Путіну доктрину, якою де-факто будуть керуватися російські дипломати, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія зіткнулася з "екзистенційними загрозами" її безпеці та розвитку з боку "недружніх держав", пише агенція AFP.

Головною загрозою міжнародній стабільності та рушієм "антиросійських настроїв", за словами Лаврова, в документі прямо названі Сполучені Штати Америки. "Політика Заходу, спрямована на всіляке ослаблення Росії, характеризується як гібридна війна нового типу", - заявив він.

Водночас у документі наголошується, що Москва прагне "мирного співіснування" та "балансу інтересів" із Вашингтоном. Тому Росія прагне підтримувати "стратегічну стабільність" зі США, маючи на увазі ядерний потенціал двох країн, пише агентство Reuters. При цьому в лютому РФ призупинила дію договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь - пакту про контроль над ядерними озброєннями між двома сторонами.

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"Ліквідація домінування Заходу"

Нова зовнішньополітична стратегія Росії ставить пріоритетом "ліквідацію домінування Заходу" у світовій політиці. "Російська Федерація має намір приділити першочергову увагу ліквідації пережитків домінування США та інших недружніх країн у світовій політиці", - йдеться у документі. Також концепція описує, як Росія може вживати "симетричних та асиметричних заходів у відповідь на недружні дії" проти неї.

Лавров визнав, що "революційні зміни" у світових справах, які було необхідно відобразити у головному зовнішньополітичному документі РФ, започаткував старт так званої "спеціальної військової операції" в Україні (війни Росії проти України. - Ред.). При цьому в самому документі Україна згадується лише раз.

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Ключові партнери - Китай та Індія

Головними союзниками на світовій арені в новій російській доктрині визначені Китай та Індія. У документі наголошується на важливості "поглиблення зв'язків та координації з дружніми суверенними глобальними центрами сили та розвитку, розташованими на євразійському континенті".

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