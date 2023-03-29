Росія та США припинили обмін даними щодо ядерних арсеналів

Росія відмовилася надати США дані, обмін якими передбачається договором про ядерне роззброєння. У відповідь у Вашингтоні заявили, що також не нададуть ці дані Москві, доки РФ не змінить позицію.

Вашингтон і Москва припинили обмінюватися даними про свої ядерні озброєння, зокрема - про кількість ядерних боєголовок і бомбардувальників на тих чи інших базах. Про це заявив у вівторок, 28 березня, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

За його словами, американська сторона буде згодна відновити обмін даними, тільки якщо Росія також піде на цей крок. Раніше того самого дня помічник міністра оборони США з політики у сфері космосу Джон Пламб заявив, що 27 березня Вашингтон звернувся до Росії у зв'язку з майбутнім обміном даними згідно з Договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3). Москва відповіла, що "не надасть цю інформацію", зазначив він. "І тому у якості дипломатичного контрзаходу США не надаватимуть інформацію у відповідь", - сказав Пламб, назвавши поведінку Росії "безвідповідальною".

Аналогічну заяву у зв'язку з цим зробив представник Держдепартаменту Ведант Патель. "Через недотримання Росією зобов'язань за договором США не надаватимуть свої дані Росії в рамках дворічного обміну, щоб спонукати Росію повернутися до дотримання договору", - вказав він.

Росія призупинила участь у договорі СНО-3

21 лютого 2022 року під час виступу перед Федеральними зборами президент Росії Володимир Путін оголосив, що Москва призупиняє свою участь у договорі СНО-3, однак не виходить із нього.

Договір СНО-3 був підписаний 8 квітня 2010 року і набув чинності 5 лютого 2011 року. Документ був розрахований на 10 років з можливістю продовження за взаємною домовленістю сторін ще на п'ять років. У 2021 році російський президент підписав закон про продовження СНО-3 до 2026 року.

Згідно з договором, Вашингтон і Москва зобов'язувалися скоротити кількість ядерних боєголовок до 1550 одиниць і обмежити кількість пускових установок і важких бомбардувальників до 700 одиниць. Крім того, він передбачав взаємні інспекції США і РФ на військові ядерні об'єкти один одного для обопільного контролю над озброєннями.