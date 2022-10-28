США у стратегії нацоборони назвали РФ "серйозною загрозою"

Однак РФ не зможе кинути виклик США у довгостроковій перспективі, а головну загрозу становить Китай, вважають у Пентагоні.

Останні дії Росії, зокрема її повномасштабне вторгнення в Україну, вказують на те, що країна становить "серйозну загрозу", вважають в міністерстві оборони США. "Незважаючи на незалежність своїх сусідів, уряд Росії прагне застосувати силу для зміни кордонів та відновлення імперіалістичного режиму", - йдеться у новій стратегії національної оборони США , опублікованій на сайті Пентагону в четвер, 27 жовтня.

"На відміну від Китаю, Росія не може систематично кидати виклик Сполученим Штатам у довгостроковій перспективі. Але російська агресія - це пряма та серйозна загроза нашим інтересам та цінностям", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Серед ризиків з боку Росії у документі перелічені ядерна загроза як самим США, так і їхнім союзникам та партнерам, загроза крилатих ракет великої дальності, кібер- та інформаційні загрози, загроза хімічної та біологічної зброї.

Китай - єдиний конкурент США

Також в документі наголошується, що Китай - "єдиний конкурент, який має як намір, так і змогу систематично кидати виклик Сполученим Штатам на всіх напрямках, у військовому, економічному, технологічному, дипломатичному плані".

КНР названо "найсерйознішим викликом національній безпеці США" та "стратегічним конкурентом". Окремо зазначається "дедалі більш провокаційна риторика КНР та дії з примусу щодо Тайваню", які названі "дестабілізуючими" та "загрозливими для миру й стабільності в Тайванській протоці".

Крім того, США непокоїть модернізація та розширення Китаєм свого ядерного потенціалу. "КНР прагне підірвати союзи та партнерства США в галузі безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні та використовувати свої дедалі більші можливості, у тому числі економічний вплив та зростаючу міць армії для примусу щодо сусідів та загроз їхнім інтересам", - зазначається у документі.

А Пентагоні вважають, що до 2030-х років США "вперше у своїй історії зіткнуться з двома великими ядерними державами, які виступатимуть як стратегічні суперники і потенційні супротивники", що "породить нові навантаження на стабільність і нові виклики для стримування, гарантій, контролю над озброєннями та зниження ризиків".