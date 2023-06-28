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"Мирний посланець" Папи Римського приїхав у Москву

Олександр Куницький
3 год. тому

Після поїздки до Києва кардинал Маттео Дзуппі прибув до Москви, де планує поговорити з представниками російської влади та православної церкви.

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Кардинал Маттео Дзуппі очолює посередницьку місію Ватикану щодо припинення війни РФ проти України.
Кардинал Маттео Дзуппі очолює посередницьку місію Ватикану щодо припинення війни РФ проти України.Фото: Italy Photo Press/IMAGO

Спеціальний посланець Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі приїхав у Росію, повідомив італійський національний мовник Rai.

Авто кардинала помітили під час прибуття до посольства Ватикану в Москві ввечері  27 червня. Візит триватиме 28 та 29 червня.

Під час нього Дзуппі збирається зустрітися з представниками уряду РФ і Російської православної церкви (РПЦ), глава якої патріарх Кирило підтримує війну проти України

"Головною метою ініціативи є заохочення жестів людяності, які можуть сприяти вирішенню нинішньої трагічної ситуації та пошукам шляхів для досягнення справедливого миру", - йдеться у повідомленні Святого престолу.

Це перша поїздка до Москви високопосадовця Ватикану після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зауважує агенція AFP.

Візит посланця Папи Римського в Україну

6 червня Дзуппі відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Як розповів Зеленський, вони "обговорили гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру".

З початку повномасштабної війни Папа Римський неодноразово пропонував себе як посередника для переговорів між Україною та Росією, і заявляв, що готовий відвідати Київ, але лише за умови, що також зможе поїхати до Москви.

30 квітня Франциск заявив, що Ватикан бере участь у поки що секретній миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні. 13 травня Ватикан відвідав Зеленський, який заявив, що "за усієї поваги до Його Святості, нам не потрібні посередники". Згодом Зеленський визнав, що Папа намагається допомогти з поверненням депортованих до Росії українських дітей.

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