  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаУкраїна

Зеленський зустрівся в Києві зі спецпредставником Папи

Валерій Сааков
1 год. тому

На зустрічі зі спецпредставником Папи Зеленський закликав Ватикан зробити свій внесок у втілення українського мирного плану.

https://p.dw.com/p/4SGH2
Зеленський зустрівся в Києві зі спецпредставником Папи Римського
Президент України Володимир Зеленський (архівне фото)Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві зі спеціальним представником Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Дзуппі. Під час проведеної у вівторок, 6 червня, зустрічі співрозмовники "обговорили ситуацію в Україні та гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру", про що повідомив сам український лідер у своєму Telegram-каналі.

"Лише об'єднання зусиль, дипломатична ізоляція й тиск на Росію здатні вплинути на агресора та принести справедливий мир на українську землю", - написав Зеленський.

Читайте також: До Києва відправився з "миротворчою місію" посланець Папи Римського

"Закликаю Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану. Україна вітає готовність інших держав та партнерів у пошуку шляхів до миру, але, оскільки війна йде на нашій території, алгоритм щодо досягнення миру може бути лише українським", - наголосив український президент.

Нагадаємо, 20 березня понтифік уповноважив болонського кардинала Маттео Дзуппі миротворчою місію з метою досягти перемир'я між сторонами протистояння в Україні.

Читайте також: Український посол заперечує розбіжності з Ватиканом

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Папа Франциск неодноразово пропонував себе як посередника та заявляв, що готовий відвідати Київ, але лише за умови, що також зможе поїхати до Москви.

30 квітня Папа заявив, що Ватикан бере участь у поки що секретній миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні в Україні.

13 травня Ватикан відвідав президент України Володимир Зеленський, який тоді заявив, що "за усієї поваги до Його Святості, нам не потрібні посередники". Згодом Зеленський визнав, що Папа намагається допомогти з поверненням депортованих до Росії українських дітей.

Папа Франциск помолився за "мученицьку Україну"

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Ukraine | Krieg | Dammbruch Nova Khakovka Talsperre

Каховська ГЕС: вода прибуває, людей евакуюють. Що буде?

Катастрофи2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як пенсіонери з Одеси працюють у німецькій пекарні

Як пенсіонери з Одеси працюють у німецькій пекарні

Суспільство6 год. тому04:18 хв.
Борис Пісторіус під час розмови з DW у Джакарті

"Україна має сама вирішувати, коли настане час переговорів"

"Україна має сама вирішувати, коли настане час переговорів"

Політика21 год. тому
Олена Колбаснікова і Макс Шлунд

У ФРН судять активістку за підтримку війни проти України

У ФРН судять активістку за підтримку війни проти України

Конфлікти8 год. тому
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на тлі прапорів ЄС - синіх із жовтими зірками

Чи здатна Угорщина головувати в Раді ЄС?

Чи здатна Угорщина головувати в Раді ЄС?

Політика10 год. тому
В одному з укриттів у Солом'янському районі Києва

Цілодобовий доступ до укриття: хто відповідатиме?

Цілодобовий доступ до укриття: хто відповідатиме?

Суспільство5 червня 2023 р.
Ожочих отримати німецьке громадянство у ФРН стало більше

Громадянство у ФРН: рекорд 2022 року протримається недовго

Громадянство у ФРН: рекорд 2022 року протримається недовго

Політика5 червня 2023 р.
На головну сторінку